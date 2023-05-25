Белгородские дети смогут отправиться в оздоровительные лагеря других регионов

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Во время прямого эфира главу регионального министерства образования Андрея Милёхина спросили, смогут ли белгородские дети отдохнуть в лагерях других регионов, если местные оздоровительные учреждения работать не будут.
В лагерях других регионов действительно такая работа ведётся. На наш запрос уже ответили в Воронежской области, Санкт-Петербурге, Липецкой области, Ставропольском крае. Министерство просвещения также увеличило квоты участия белгородских ребят в сменах федеральных детских центров.
Андрей Милёхин
В приоритете на получение путёвки в лагерь — дети, чьи родители участвуют в СВО, а также ребята, которые находятся в непосредственной близости к напряжённым событиям на границе к Белгородской области, подчеркнул Милёхин.
Если семья находится в трудной жизненной ситуации, то за получением путёвки также можно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства. Можно ознакомиться со списком трудных жизненных ситуаций, на которые такие путёвки могут быть распространены.
Андрей Милёхин
Также министр посоветовал родителям найти сайт федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения — там расположен реестр оздоровительных лагерей РФ, а также прописаны условия для приобретения путёвок в эти лагеря.