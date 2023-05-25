Белгородец скопировал объявление и продал вологжанину чужую машину

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Вологжанин лишился более чем 1 млн рублей, когда приехал в Белгород покупать машину. Оказалось, что автомобиль продавцу даже не принадлежал.
В УМВД по Белгороду обратился 34-летний житель Вологодской области. Он рассказал, что увидел объявление о продаже авто на одном из популярных сайтов и решил его купить за 1,1 млн рублей.
Мужчина договорился с продавцом о покупке и перевёл ему деньги. Потерпевший приехал в Белгород забирать машину и узнал, что она продавцу не принадлежит. Настоящие владельцы о сделке ничего не знали.
Правоохранители выяснили, что злоумышленник нашёл старое объявление о продаже автомобиля и продублировал его. При этом он указал заниженную стоимость. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.