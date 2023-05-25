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Белгородец скопировал объявление и продал вологжанину чужую машину

25 мая 2023, 07:27
Фото: 1MI
Продавец пытался продать потерпевшему машину, которая принадлежит другим людям. Настоящие владельцы о сделке даже не подозревали, сообщили в региональном УМВД.

Вологжанин лишился более чем 1 млн рублей, когда приехал в Белгород покупать машину. Оказалось, что автомобиль продавцу даже не принадлежал.

В УМВД по Белгороду обратился 34-летний житель Вологодской области. Он рассказал, что увидел объявление о продаже авто на одном из популярных сайтов и решил его купить за 1,1 млн рублей.

Мужчина договорился с продавцом о покупке и перевёл ему деньги. Потерпевший приехал в Белгород забирать машину и узнал, что она продавцу не принадлежит. Настоящие владельцы о сделке ничего не знали.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник нашёл старое объявление о продаже автомобиля и продублировал его. При этом он указал заниженную стоимость. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мошенничество#Происшествия#Машина#Автомобиль#Сделка#УМВД#Полиция
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