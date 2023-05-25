Авиабомбу обнаружили в белгородском селе

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Авиабомбу ФАБ-500 обнаружили неподалёку от села Калинино в Яковлевском горокруге. До ближайших домов — не более 300 метров. Населённый пункт находится на расстоянии 23 км от границы с Украиной.
Бомбу нашли во время работ на полях. На текущий момент территория оцеплена, рядом стоит охрана. Обезвредить опасную находку планируют сегодня днём — 25 мая. Власти информацию пока не подтверждали.
Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе обнаружили точно такую же бомбу. ФАБ удалось достать только спустя несколько дней. Её откопали с глубины 15 метров. На работы потратили несколько дней.