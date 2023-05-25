Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Изображение материала

Авиабомбу обнаружили в белгородском селе

25 мая 2023, 07:45
Фото: 1MI
ФАБ-500 обнаружили неподалёку от села Калинино в Яковлевском горокруге на расстоянии не более 300 метров до жилых домов, сообщает Telegram-канал Baza.

Авиабомбу ФАБ-500 обнаружили неподалёку от села Калинино в Яковлевском горокруге. До ближайших домов — не более 300 метров. Населённый пункт находится на расстоянии 23 км от границы с Украиной.

Бомбу нашли во время работ на полях. На текущий момент территория оцеплена, рядом стоит охрана. Обезвредить опасную находку планируют сегодня днём — 25 мая. Власти информацию пока не подтверждали.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе обнаружили точно такую же бомбу. ФАБ удалось достать только спустя несколько дней. Её откопали с глубины 15 метров. На работы потратили несколько дней.

В Белгороде назвали сроки восстановления квартир после падения авиабомбы
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о ремонте пострадавшего от падения авиабомбы дома в БелгородеSHOT: в Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Грайворонский горокруг#Происшествия#Авиабомба#Государственная граница
Подпишитесь
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
Сегодня, 05:19
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
Сегодня, 06:13
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00