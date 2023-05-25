23 млн рублей потратят на благоустройство вокзальной площади в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
23 млн рублей потратили на благоустройство привокзальной площади в Бирюче Красногвардейского района. Сдать объект в эксплуатацию планируют во второй половине июня. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Тем временем в Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади. Как только её согласуют, будут приниматься решения о сроках реализации данного проекта.
Разработкой проекта занимается ООО «Студия транспортного проектирования» — московская компания. На разработку готовы потратить 1,5 млн рублей. Отметим, что реконструировать площадь не могут уже три года.
Интересно, что концепцию продумали ещё в 2019 году, но она не подходит для новый реалий.