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23 млн рублей потратят на благоустройство вокзальной площади в Белгородской области

25 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI
До конца июня в Бирюче должны сдать в эксплуатацию привокзальную площадь, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

23 млн рублей потратили на благоустройство привокзальной площади в Бирюче Красногвардейского района. Сдать объект в эксплуатацию планируют во второй половине июня. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Тем временем в Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади. Как только её согласуют, будут приниматься решения о сроках реализации данного проекта.

Разработкой проекта занимается ООО «Студия транспортного проектирования» — московская компания. На разработку готовы потратить 1,5 млн рублей. Отметим, что реконструировать площадь не могут уже три года.

Интересно, что концепцию продумали ещё в 2019 году, но она не подходит для новый реалий. 

В Белгороде разрабатывают концепцию реконструкции привокзальной площади
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#Белгородская область#Бирюч#Красногвардейский район#Белгород#Благоустройство#Город#Нацпроект#Привокзальная площадь#Наталья Корявых#Касается каждого
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