«Заминировали огромную территорию». Когда белгородцы вернутся домой?

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
После атаки украинских диверсантов жителям Белгородской области остались «подарки» — мины. Ид ДРГ оставляли на улицах, в жилых домах и в административных зданиях. На территории Грайворонского округа разминирование идёт до сих пор, поэтому жители не всех населённых пунктов пока что могут вернуться в свои дома.
Например, решение по селу Гора-Подол будет приниматься завтра, 25 мая. Жители Козинки и Глотово смогут вернуться в свои края не раньше 26 мая. Губернатор отметил, что ждёт разрешения военных, чтобы впустить людей обратно на свои территории.
Враги зашли, заминировали огромную территорию: жилых домов, административных зданий, прост улицы. Мы не можем допустить, чтобы произошло какое-то несчастье. Перепроверяем всю территорию. Как только разрешат военные — сразу вы вернётесь домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, украинские диверсанты прорвались в Белгородскую область 22 мая, после чего в регионе ввели режим КТО (контртеррористической операции)., а следующий день, 23 мая, получилось освободить Грайворонский округ, на территории которого велись бои. В этот же день было принято решение отменить режим КТО.