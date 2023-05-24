«Заминировали огромную территорию». Когда белгородцы вернутся домой?

После атаки украинских диверсантов жителям Белгородской области остались «подарки» — мины. Ид ДРГ оставляли на улицах, в жилых домах и в административных зданиях. На территории Грайворонского округа разминирование идёт до сих пор, поэтому жители не всех населённых пунктов пока что могут вернуться в свои дома.