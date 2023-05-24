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«Заминировали огромную территорию». Когда белгородцы вернутся домой?

24 мая 2023, 19:45
Фото: Bel.ru

Украинские диверсанты заминировали сёла в Белгородской области

В Грайворонском округе после прорыва украинской ДРГ, помимо повреждений, осталось много мин. О том, когда будут решаться вопросы по возвращению грайворонцев, рассказал Вячеслав Гладков.

После атаки украинских диверсантов жителям Белгородской области остались «подарки» — мины. Ид ДРГ оставляли на улицах, в жилых домах и в административных зданиях. На территории Грайворонского округа разминирование идёт до сих пор, поэтому жители не всех населённых пунктов пока что могут вернуться в свои дома.

Например, решение по селу Гора-Подол будет приниматься завтра, 25 мая. Жители Козинки и Глотово смогут вернуться в свои края не раньше 26 мая. Губернатор отметил, что ждёт разрешения военных, чтобы впустить людей обратно на свои территории.

Враги зашли, заминировали огромную территорию: жилых домов, административных зданий, прост улицы. Мы не можем допустить, чтобы произошло какое-то несчастье. Перепроверяем всю территорию. Как только разрешат военные — сразу вы вернётесь домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, украинские диверсанты прорвались в Белгородскую область 22 мая, после чего в регионе ввели режим КТО (контртеррористической операции)., а следующий день, 23 мая, получилось освободить Грайворонский округ, на территории которого велись бои. В этот же день было принято решение отменить режим КТО.

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