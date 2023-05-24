Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ

Муж Олеси не стал останавливаться и поехал дальше. У Гора-Подола находились российские военные. Они сделали женщине обезболивающий укол и перетянули руку жгутом — кровь лилась фонтаном. После её отправили в Грайворонскую ЦРБ, а затем перевезли в Белгород.