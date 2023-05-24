Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Жительница села Козинка в Грайворонском городском округе Олеся Шматко рассказала, что утром 22 мая при обстреле они с семьёй — мужем и двумя детьми — спрятались в подвале. Но после получили сообщения, что в село заходит украинская диверсионная группа, и решили уезжать.
Когда ехали через Глотово, на перекрёстке стояли с левой стороны танк с крестом, а с правой — БТР. Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать, что в машине дети, но они продолжили стрельбу. Предполагаю, что хотели попасть по колёсам — на диске была вмятина от пули.
Олеся Шматко
Одна пуля прошила заднюю дверь и попала в руку Олеси, ещё одна прошла через переднюю, слегка задела ребёнка и уткнулась в бардачок.
Муж Олеси не стал останавливаться и поехал дальше. У Гора-Подола находились российские военные. Они сделали женщине обезболивающий укол и перетянули руку жгутом — кровь лилась фонтаном. После её отправили в Грайворонскую ЦРБ, а затем перевезли в Белгород.
Руку пострадавшей спасли. Возвращаться домой после таких событий она боится. Сегодня село Козинка снова подверглась обстрелу.
Полное видео рассказа о происшествии смотрите в нашем Telegram-канале.