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Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ

24 мая 2023, 08:42
Фото: Bel.ru

Раненая белгородка рассказала, как её машину расстреляла украинская ДРГ

Журналисты Бел.Ру побывали в палате горбольницы №2 Белгорода, где лежит женщина, получившая ранение при обстреле её машины украинскими диверсантами.
Сюжет
СВО

Жительница села Козинка в Грайворонском городском округе Олеся Шматко рассказала, что утром 22 мая при обстреле они с семьёй — мужем и двумя детьми — спрятались в подвале. Но после получили сообщения, что в село заходит украинская диверсионная группа, и решили уезжать.

Когда ехали через Глотово, на перекрёстке стояли с левой стороны танк с крестом, а с правой — БТР. Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать, что в машине дети, но они продолжили стрельбу. Предполагаю, что хотели попасть по колёсам — на диске была вмятина от пули.
Олеся Шматко

Одна пуля прошила заднюю дверь и попала в руку Олеси, ещё одна прошла через переднюю, слегка задела ребёнка и уткнулась в бардачок.

Муж Олеси не стал останавливаться и поехал дальше. У Гора-Подола находились российские военные. Они сделали женщине обезболивающий укол и перетянули руку жгутом — кровь лилась фонтаном. После её отправили в Грайворонскую ЦРБ, а затем перевезли в Белгород.

Руку пострадавшей спасли. Возвращаться домой после таких событий она боится. Сегодня село Козинка снова подверглась обстрелу.

Полное видео рассказа о происшествии смотрите в нашем Telegram-канале.

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