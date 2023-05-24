Воронежцам предложили экономить на лекарствах с помощью маркетплейсов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Например, “Ренгалин”, в аптеках Воронежской области в январе 2022 года стоил в среднем 120,17 рубля, а в апреле текущего года – 296,03 рубля. Российский анальгин за это время подорожал на 67%, валидол – на 35%, пишет moe-online.
В такой ситуации для пациентов становится важным вопрос экономии на медикаментах, которые нужно покупать регулярно. Один из способов сэкономить – подбирать вместе с лечащим врачом аналоги препаратов, основываясь на его международном непатентованном наименовании (МНН).
Глава департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов рассказал, что таким образом человек может выбирать препараты более свободно, опираясь на семейный бюджет. Он отметил, что на рынке, как правило, продаются препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом.
«Например, на «Здравсити» по запросу популярного средства от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей. Динамика цен тоже разная. Например, средняя цена за упаковку импортного лекарства в категории препаратов при ОРВИ и ОРЗ с января 2022 года по текущий момент повысилась почти на 82%, в то время как отечественные медикаменты той же категории, наоборот, подешевели на 32% за аналогичный период», – пояснил Абеуов.
Однако на деле медики не так часто назначают лекарства по МНН. По данным агентства Ipsos, врачи редко назначают препараты по МНН и выписывают конкретные лекарства определенных брендов. При этом чаще всего так делают педиатры, гинекологи и урологи – доля их назначений по МНН не превышает 10%.
Стоит отметить, что приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предписывает назначать лекарственные препараты по МНН. Медицинский работник может указать в плане лечения или рецепте торговое наименование в случае отсутствия МНН.
Другими словами, пациент имеет право попросить указать в назначении не конкретный препарат, а МНН с описанием дозировки и схемы приема. Как отметил Абеуов, выбирать препараты на сайте или в приложении удобно, можно получить всю необходимую информацию о дозировках, формах выпуска, не спеша выбрать и сделать заказ с доставкой на дом или забрать его самому в ближайшей аптеке.
«В ассортименте «Здравсити» есть свыше 59 тысяч наименований лекарств и товаров для красоты и здоровья. Получить их можно в 81 регионе страны», – отметил Даурен Абеуов.