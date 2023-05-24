Воронежцам предложили экономить на лекарствах с помощью маркетплейсов

«Например, на «Здравсити» по запросу популярного средства от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей. Динамика цен тоже разная. Например, средняя цена за упаковку импортного лекарства в категории препаратов при ОРВИ и ОРЗ с января 2022 года по текущий момент повысилась почти на 82%, в то время как отечественные медикаменты той же категории, наоборот, подешевели на 32% за аналогичный период», – пояснил Абеуов.