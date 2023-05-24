ВЭБ. РФ ожидает притока 10 трлн рублей в экономику России

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:20
Таксономией называют приоритетные технологические направления и услуги, внедрение которых имеет критическое значение для развития российской экономики, пишет «Коммерсант». Стартапы, обычно всегда несущие множество рисков, при подключении таксономии станут намного более безопасными для инвесторов благодаря той поддержке, которую им будет оказывать государство. В частности, предприятия смогут оформлять более дешевые кредитные займы в коммерческих банках, сообщает 56orb.ru. Оценка инновационных проектов будет проводиться банковскими структурами самостоятельно, а ответственность за ведение реестра ляжет на ВЭБ.РФ. Проверку на соответствие будет осуществлять Центробанк России.
Среди приоритетных векторов развития государства важное место занимает модернизация венчурного рынка при помощи стимулирования финансовых вложений в стартапы, что является значимой составляющей современной прогрессивной экономики. Инвестиции в инновационные проекты всегда предполагают высокий риск, поскольку далеко не каждый стартап в итоге оказывается успешным. В ВЭБ.РФ предложили внедрить так называемый портфельный подход, при котором оценку эффективности высокорисковых инвестиций производят по портфелю в целом, а не по каждому проекту отдельно.
Согласно расчетам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, если общий убыток у портфеля не образуется, 10–25% компаний успешно функционируют и при этом их технологии пользуются спросом, можно утверждать, что разработчики составили портфель грамотно. Министерством экономического развития был представлен соответствующий проект постановления, в рамках которого на покрытие возможных рисков ВЭБ.РФ выделяется 50 млрд руб.
Разработанные для стимулирования инвестирования инструменты ВЭБ.РФ уже активно используются в рабочих процессах, демонстрируя положительные результаты. В их числе — кредитные займы на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрика проектного финансирования и антикризисные поручительства.Тактика расширения инструментария поддержки и сфер деятельности ВЭБ.РФ под руководством Шувалова не изменяется на протяжении пяти последних лет. В нее входит строительство школ, модернизация каналов водоснабжения городов, а также обновление городских транспортных парков. Каждый проект, реализуемый на территории Российской Федерации, направлен на повышение качества жизни населения страны. Положительные изменения, ставшие возможными благодаря деятельности ВЭБа и партнеров, в течение пяти последних лет коснулись более чем 27 млн граждан, а общий объем инвестиций в экономику России превысил 11 трлн руб.