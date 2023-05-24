ВЭБ. РФ ожидает притока 10 трлн рублей в экономику России

Разработанные для стимулирования инвестирования инструменты ВЭБ.РФ уже активно используются в рабочих процессах, демонстрируя положительные результаты. В их числе — кредитные займы на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрика проектного финансирования и антикризисные поручительства.Тактика расширения инструментария поддержки и сфер деятельности ВЭБ.РФ под руководством Шувалова не изменяется на протяжении пяти последних лет. В нее входит строительство школ, модернизация каналов водоснабжения городов, а также обновление городских транспортных парков. Каждый проект, реализуемый на территории Российской Федерации, направлен на повышение качества жизни населения страны. Положительные изменения, ставшие возможными благодаря деятельности ВЭБа и партнеров, в течение пяти последних лет коснулись более чем 27 млн граждан, а общий объем инвестиций в экономику России превысил 11 трлн руб.