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Важно было не поддаваться панике: мэр Белгорода рассказал о жизни города во время СВО

24 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
Градоначальник рассказал, как изменилась жизнь областного центра после 24 февраля 2022 года. С речью он выступил перед депутатами Белгородского горсовета.
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СВО

По словам руководителя администрации Белгорода Валентина Демидова, в 2022 году областному пришлось столкнуться с непростыми испытаниями, принципиально новыми для себя вызовами, а также мобилизовать все ресурсы для их преодоления.

24 февраля разделило нашу жизнь на «до» и «после». «До» мы строили планы по экономике, социальной сфере, строительстве, боролись с ковидом. «После» — это приём потока людей, покинувших места постоянного проживания, восстановление жилья после обстрелов нашей территории, необходимость организации укрытий, частичная мобилизация, необходимость организации оказания первой помощи при ранениях, обеспечение безопасности детей и возврат на дистанционное обучение.
Валентин Демидов

Демидов также отметил, что при этом важно было не поддаться панике и создать условия для того, чтобы горожане продолжали уверенно и спокойно трудиться, жить, растить детей, развивать город.

Как отметил губернатор области Вячеслав Гладков, этот непростой год жители региона, в том числе регионального центра, прошли с мужеством и достоинством. В 2022 году защита, организация помощи, поддержка, оперативное решение проблем стали приоритетами совместной работы всех горожан.
Валентин Демидов
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