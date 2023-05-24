Важно было не поддаваться панике: мэр Белгорода рассказал о жизни города во время СВО

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
По словам руководителя администрации Белгорода Валентина Демидова, в 2022 году областному пришлось столкнуться с непростыми испытаниями, принципиально новыми для себя вызовами, а также мобилизовать все ресурсы для их преодоления.
24 февраля разделило нашу жизнь на «до» и «после». «До» мы строили планы по экономике, социальной сфере, строительстве, боролись с ковидом. «После» — это приём потока людей, покинувших места постоянного проживания, восстановление жилья после обстрелов нашей территории, необходимость организации укрытий, частичная мобилизация, необходимость организации оказания первой помощи при ранениях, обеспечение безопасности детей и возврат на дистанционное обучение.
Валентин Демидов
Демидов также отметил, что при этом важно было не поддаться панике и создать условия для того, чтобы горожане продолжали уверенно и спокойно трудиться, жить, растить детей, развивать город.
Как отметил губернатор области Вячеслав Гладков, этот непростой год жители региона, в том числе регионального центра, прошли с мужеством и достоинством. В 2022 году защита, организация помощи, поддержка, оперативное решение проблем стали приоритетами совместной работы всех горожан.
Валентин Демидов