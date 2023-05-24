В Соцфонде рассказали, как белгородцам-инвалидам получить техсредства реабилитации

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В студии Центра управления регионом Белгородской области управляющая региональным отделением Соцфонда Ирина Шушкова разъяснила порядок получения технических средств реабилитации для белгородцев.
В первую очередь, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Он выдаст посыльной лист в бюро медико-социальной экспертизы.
В бюро разрабатывают так называемую ИПРА — индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Туда вносятся все эти технические средства, которые положены за счёт федерального бюджета. Человек, когда обращается к нам в Социальный фонд, подаёт заявление, и мы уже обеспечиваем.
Ирина Шушкова
Шушкова отметила, что на данный момент обеспечение техсредствами реабилитации осуществляется тремя методами:
При этом есть перечень технических средств, которые предоставляются бесплатно за счёт федеральных средств. К примеру, сидения для ванны в нём нет.
Всего в текущем году в Центр управления регионом Белгородской области поступило свыше 370 обращений по линии регионального Соцфонда.