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В Соцфонде рассказали, как белгородцам-инвалидам получить техсредства реабилитации

24 мая 2023, 14:45
Фото: 1MI
На вопросы жителей региона ответила управляющая отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова. Она рассказала о порядке получения технических средств реабилитации и рассказала, что нельзя получить бесплатно.

В студии Центра управления регионом Белгородской области управляющая региональным отделением Соцфонда Ирина Шушкова разъяснила порядок получения технических средств реабилитации для белгородцев.

В первую очередь, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Он выдаст посыльной лист в бюро медико-социальной экспертизы.

В бюро разрабатывают так называемую ИПРА — индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Туда вносятся все эти технические средства, которые положены за счёт федерального бюджета. Человек, когда обращается к нам в Социальный фонд, подаёт заявление, и мы уже обеспечиваем.
Ирина Шушкова

Шушкова отметила, что на данный момент обеспечение техсредствами реабилитации осуществляется тремя методами:

  1. Выдача техсредств в натуральном виде, когда Соцфонд заключает госконтракты и поставщик привозит средства либо по месту жительства, либо в специальный пункт выдачи.
  2. Компенсация расходов, когда заявитель самостоятельно покупает средства и предоставляет заявление и документы, подтверждающие расходы.
  3. Электронный сертификат на техсредства, при условии наличия карты «Мир».

При этом есть перечень технических средств, которые предоставляются бесплатно за счёт федеральных средств. К примеру, сидения для ванны в нём нет.

Всего в текущем году в Центр управления регионом Белгородской области поступило свыше 370 обращений по линии регионального Соцфонда.

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#Кристина Семенчук#Инвалиды#Техсредства#Реабилитация#Соцфонд#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова
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