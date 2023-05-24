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В случае ЧС укрытия в Белгороде откроют в течение максимум пяти минут

24 мая 2023, 11:22
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в ходе выступления перед депутатами горсовета. Всего в Белгороде за 2022 год оборудовали 2011 укрытий.
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МЧС

По данным чиновника, в прошлом году городские власти провели работу по созданию системы укрытий, которая состоит из 2011 помещений в почти 800 многоквартирных домах и 76 хозсубъектах.

Созданы интерактивные карты укрытий. На здания нанесли указатели, которые сообщают о нахождении ближайшего укрытия. Контакты ответственных лиц внесли в автоматизированную систему. Проводятся тренировки по обеспечению доступа в укрытия, комплексные проверки систем оповещения.
Валентин Демидов

Демидов отметил, что совместно с МЧС и силовым блоком разработаны алгоритмы, которые позволяют обеспечить открытие каждого помещения за время от 1 до 5 минут.

Сложность этой работы в отсутствии права на ошибку и промедление. Притом что старые методики и регламенты, регулирующие данный вид деятельности, стали неактуальными или отсутствовали вовсе. По сути, новая эффективная система гражданской защиты создана буквально на наших глазах.
Валентин Демидов
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#Укрытие#Гражданская оборона#МЧС#Демидов#Горсовет#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Кристина Семенчук
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