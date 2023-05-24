В случае ЧС укрытия в Белгороде откроют в течение максимум пяти минут

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По данным чиновника, в прошлом году городские власти провели работу по созданию системы укрытий, которая состоит из 2011 помещений в почти 800 многоквартирных домах и 76 хозсубъектах.
Созданы интерактивные карты укрытий. На здания нанесли указатели, которые сообщают о нахождении ближайшего укрытия. Контакты ответственных лиц внесли в автоматизированную систему. Проводятся тренировки по обеспечению доступа в укрытия, комплексные проверки систем оповещения.
Валентин Демидов
Демидов отметил, что совместно с МЧС и силовым блоком разработаны алгоритмы, которые позволяют обеспечить открытие каждого помещения за время от 1 до 5 минут.
Сложность этой работы в отсутствии права на ошибку и промедление. Притом что старые методики и регламенты, регулирующие данный вид деятельности, стали неактуальными или отсутствовали вовсе. По сути, новая эффективная система гражданской защиты создана буквально на наших глазах.
Валентин Демидов