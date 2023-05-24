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В Шебекинском суде обновят систему безопасности почти за 7 млн рублей

24 мая 2023, 14:28
Фото: 1MI
Ремонтом будет заниматься ООО «АлАн секьюрити». Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

3 мая управление судебного департамента в Белгородской области заключило контракт на приобретение технических средств и систем безопасности для зданий районных и городских судов региона. 

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет произвести полный демонтаж систем безопасности, подлежащих замене, а также установить системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации и видеонаблюдение. Работы проведут в Шебекинском районном суде по ул. Свободы, 39.

На обновление потратят 6,7 млн рублей из федерального бюджета. Исполнитель уже найден. Контракт заключили с ООО «АлАн секьюрити». Работы должны завершить к концу июля текущего года. Гарантийный срок на ремонт составит семь лет.

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