В Шебекинском суде обновят систему безопасности почти за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
3 мая управление судебного департамента в Белгородской области заключило контракт на приобретение технических средств и систем безопасности для зданий районных и городских судов региона.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет произвести полный демонтаж систем безопасности, подлежащих замене, а также установить системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации и видеонаблюдение. Работы проведут в Шебекинском районном суде по ул. Свободы, 39.
На обновление потратят 6,7 млн рублей из федерального бюджета. Исполнитель уже найден. Контракт заключили с ООО «АлАн секьюрити». Работы должны завершить к концу июля текущего года. Гарантийный срок на ремонт составит семь лет.