В Белгородской области повредило газопровод. Разбираются следственные органы

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Грайворонском горокруге по неизвестной причине пострадал газопровод. Начался небольшой пожар. Без газа из-за отключения остались село Безымено и свинокомплекс. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Глава муниципалитета находится на месте. Подачу газа должны восстановить в течение суток, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Также глава региона сообщил, что в округе идёт восстановление электрических сетей, пострадавших в результате атаки диверсионной группы. Работы должны завершиться не позже 16:00 24 мая. После этого восстановятся водоснабжение и сотовая связь.