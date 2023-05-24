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В Белгородской области повредило газопровод. Разбираются следственные органы

24 мая 2023, 07:38
Фото: 1MI
В Грайворонском горокруге пострадал газопровод, там начался небольшой пожар. Причины происшествия пытаются установить следователи. Без газа остались село Безымено и свинокомплекс, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском горокруге по неизвестной причине пострадал газопровод. Начался небольшой пожар. Без газа из-за отключения остались село Безымено и свинокомплекс. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Глава муниципалитета находится на месте. Подачу газа должны восстановить в течение суток, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Также глава региона сообщил, что в округе идёт восстановление электрических сетей, пострадавших в результате атаки диверсионной группы. Работы должны завершиться не позже 16:00 24 мая. После этого восстановятся водоснабжение и сотовая связь.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Происшествия#Вячеслав Гладков#Приграничье#Газопровод#Следствие
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