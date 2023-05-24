В Белгороде за год снизился товарооборот, а инфляция превысила общероссийскую

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Как отметил градоначальник, в прошлом году впервые с 2012 года покрытие расходов бюджета было обеспечено собственными доходными источниками без привлечения заёмных средств от кредитных организаций. Объём инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства в 2022 году вырос на 12,7% и составил 31 млрд рублей.
При этом наблюдался и негативный показатель. Розничный товарооборот по средним и крупным предприятиям за 2022 год составил более 67 млрд рублей или 92,4% в сопоставимых ценах по отношению к 2021 году. По словам Демидова, снижение розничного товарооборота на 7,6% обусловлено геополитической ситуацией, экономическими санкциями и инфляционными процессами.
Чиновник добавил, что по информации Белгородстата в 2022 году инфляция в Белгородской области составила 12,79%. При этом уровень региональной инфляции по-прежнему оставался выше, чем в целом по России, где показатель достиг 11,95%.
В данной ситуации самое пристальное внимание уделяется вопросам бесперебойного обеспечения жителей города социально значимыми товарами и импортозамещению.
Валентин Демидов