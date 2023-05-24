В Белгороде за год снизился товарооборот, а инфляция превысила общероссийскую

При этом наблюдался и негативный показатель. Розничный товарооборот по средним и крупным предприятиям за 2022 год составил более 67 млрд рублей или 92,4% в сопоставимых ценах по отношению к 2021 году. По словам Демидова, снижение розничного товарооборота на 7,6% обусловлено геополитической ситуацией, экономическими санкциями и инфляционными процессами.