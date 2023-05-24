В Белгороде беженцы и переселенцы получили выплаты на 4,8 млн рублей

Как отметил градоначальник, Белгород с первых дней СВО встречал на своей территории жителей, которые покинули места постоянного проживания. Для этого развернули пункты временного размещения в гостиницах города и в детских лагерях. Также за несколько дней был развёрнут крупнейший в Черноземье ПВР, обеспечено бытовое, медицинское и психологическое сопровождение.