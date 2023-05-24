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В Белгороде беженцы и переселенцы получили выплаты на 4,8 млн рублей

24 мая 2023, 11:36
Фото: 1MI

В Белгороде за год оказали помощь более 15 тысячам беженцев

Также поддержку предоставляли отселённым белгородцам. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов во время заседания горсовета.
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Беженцы

Как отметил градоначальник, Белгород с первых дней СВО встречал на своей территории жителей, которые покинули места постоянного проживания. Для этого развернули пункты временного размещения в гостиницах города и в детских лагерях. Также за несколько дней был развёрнут крупнейший в Черноземье ПВР, обеспечено бытовое, медицинское и психологическое сопровождение.

Городские власти организовали вывоз людей в другие регионы для постоянного проживания.

Всего в течение 2022 года помощь оказали более 15 тысячам беженцев. Назначена единовременная выплата более чем 6000 гражданам, которые вынужденно покинули территорию своего постоянного проживания.

Оказана помощь жителям Белгородской области, семьям, отселённым из-за введения режима ЧС. На территории города выплатили 2,1 млн рублей единовременных выплат и 2,7 млн рублей ежемесячной поддержки.
Валентин Демидов
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