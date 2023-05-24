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Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде

23 мая 2023, 21:09
Фото: Соцсети губернатора
Был повреждён легковой автомобиль. О произошедшем сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

23 мая около 11 часов вечера жители города услышали громкий звук, после которого на небе появился дым. Очевидцы стали публиковать в соцсетях фотографии.

Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на проезжую часть Белгорода украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадал автомобиль «Рено Меган».

По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора
Гладков начнёт ежедневно информировать белгородцев об обстрелах
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#Александра Склярова#БПЛА#Беспилотник#Взрывное устройство#Происшествия#Повреждения#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода
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