Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде

Posted Сегодня, 21:09
Published Сегодня, 21:09
Modified Сегодня, 21:11
Updated Сегодня, 21:11
23 мая около 11 часов вечера жители города услышали громкий звук, после которого на небе появился дым. Очевидцы стали публиковать в соцсетях фотографии.
Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на проезжую часть Белгорода украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадал автомобиль «Рено Меган».
По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области