Украинские диверсанты забрали машину белгородца

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Во время прямого эфира 24 мая «10 вопросов губернатору» белгородка Евгения сообщила, что украинские диверсанты забрали автомобиль её друга. Девушку интересовало — как теперь быть? Подробностей в обращении белгородки не было, неизвестна даже марка машины.
Вячеслав Гладков несколько растерялся и отметил, что для Белгородской области такая ситуация является новой. Мужчине, который потерял машину, необходимо обратиться к главе сельского поселения, в котором он прописан. А власти уже будут думать, как быть, и искать решение этой проблемы. На начальном этапе нужно какое-то подтверждение произошедшего.
У нас ещё не было таких случаев. Сегодня пока решения нет, но не нужно излишне переживать по этому поводу. Решение будем искать. Нам просто нужно подтверждение, что это произошло.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области