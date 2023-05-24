Украинские диверсанты забрали машину белгородца

Вячеслав Гладков несколько растерялся и отметил, что для Белгородской области такая ситуация является новой. Мужчине, который потерял машину, необходимо обратиться к главе сельского поселения, в котором он прописан. А власти уже будут думать, как быть, и искать решение этой проблемы. На начальном этапе нужно какое-то подтверждение произошедшего.