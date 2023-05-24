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Туман и грозы надвигаются на Белгородскую область

24 мая 2023, 14:27
Фото: 1MI
25 мая на территории региона будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами ожидаются грозы. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС по Белгородской области.
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Погода

В четверг, 25 мая, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью временами дожди, в отдельных районах ожидается туман. В светлое время суток кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью 11-16°С, ветер 4-9 м/с. В дневное время ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-17 м/с. Воздух прогреется до 20-25°С.

В Белгороде ночью 15°С и дождь. Днём ожидается до 20°С и небольшой дождь. В пятницу, 26 мая, в ночное время температура опустится до 15°С, без осадков. Днём до 22°С. Дождей также не будет.

В Белгородской области резко ухудшится погода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Тепло#Май
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