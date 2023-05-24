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Следком изучит инцидент со сбросом взрывчатки на машину в Белгороде

24 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что даст правовую оценку случаю со сбросом взрывного устройства на автомобиль в Белгороде и установит причастному к нему лиц.

СК РФ сообщил о намерении изучить преступления против мирных жителей Белгорода и Курска. Что касается первого, то вчера вечером на автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но легковушка «Рено Меган» сильно повредилась.

В Суджанском районе Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. В результате никто из жителей не пострадал, но оказались обесточенными несколько сел.

Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.
СК РФ

23 мая около 11 часов вечера жители Белгорода услышали громкий звук, после которого в небе появился дым. Позже стало известно, что на город украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. На место выехали взрывотехники, ситуацию комментировал губернатор. Ночью атака дронами продолжилась: система ПВО сбила один в Белгородском районе.

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде
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#Разрушения#Беспилотник#Взрывчатка#Автомобиль#Ск рф#Происшествия#Белгород#Курская область#Артем Черненко
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