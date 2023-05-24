Следком изучит инцидент со сбросом взрывчатки на машину в Белгороде

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
СК РФ сообщил о намерении изучить преступления против мирных жителей Белгорода и Курска. Что касается первого, то вчера вечером на автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших нет, но легковушка «Рено Меган» сильно повредилась.
В Суджанском районе Курской области беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию. В результате никто из жителей не пострадал, но оказались обесточенными несколько сел.
Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.
СК РФ
23 мая около 11 часов вечера жители Белгорода услышали громкий звук, после которого в небе появился дым. Позже стало известно, что на город украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. На место выехали взрывотехники, ситуацию комментировал губернатор. Ночью атака дронами продолжилась: система ПВО сбила один в Белгородском районе.