Следком изучит инцидент со сбросом взрывчатки на машину в Белгороде

23 мая около 11 часов вечера жители Белгорода услышали громкий звук, после которого в небе появился дым. Позже стало известно, что на город украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. На место выехали взрывотехники, ситуацию комментировал губернатор. Ночью атака дронами продолжилась: система ПВО сбила один в Белгородском районе.