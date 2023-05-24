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Система ПВО сработала в Белгородской области

24 мая 2023, 18:34
Фото: Bel.ru
Это произошло в Валуйском округе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, последствия на земле уточняют.
Сюжет
СВО

Вечером 24 мая над Валуйским горокругом сработала система ПВО. Что сбили в небе — неизвестно, об этом глава региона не сообщил. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

О повреждениях в Валуйском округе пока тоже информации нет. В настоящее время последствия на земле уточняют оперативные службы.

Напомним, сегодня под обстрел ВСУ также попал Грайворонский округ. Во время атаки погранпоста в приграничном селе Козинка пострадала 85-летняя бабушка. она получила лёгкую контузию, и уже находится в ЦРБ под наблюдением врачей.

85-летнюю белгородку контузило при обстреле погранперехода
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Система ПВО#Происшествия#СВО#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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