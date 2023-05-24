Система ПВО сработала в Белгородской области

Напомним, сегодня под обстрел ВСУ также попал Грайворонский округ. Во время атаки погранпоста в приграничном селе Козинка пострадала 85-летняя бабушка. она получила лёгкую контузию, и уже находится в ЦРБ под наблюдением врачей.