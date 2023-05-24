Система ПВО сработала в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Вечером 24 мая над Валуйским горокругом сработала система ПВО. Что сбили в небе — неизвестно, об этом глава региона не сообщил. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
О повреждениях в Валуйском округе пока тоже информации нет. В настоящее время последствия на земле уточняют оперативные службы.
Напомним, сегодня под обстрел ВСУ также попал Грайворонский округ. Во время атаки погранпоста в приграничном селе Козинка пострадала 85-летняя бабушка. она получила лёгкую контузию, и уже находится в ЦРБ под наблюдением врачей.