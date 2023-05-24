Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:41

Published Сегодня, 21:41

Modified Сегодня, 21:43

Updated Сегодня, 21:43

Изображение материала

Система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотник

23 мая 2023, 21:41
Фото: 1MI
По информации губернатора, пострадавших нет.
Сюжет
Пво

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о сбитом беспилотнике. Система ПВО сработала ночью 24 мая.

Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также около часа назад на проезжую часть Белгорода с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Повреждения от падения взрывчатки получил автомобиль «Рено Меган». Пострадавших тоже нет.

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотникиВ Грайвороне беспилотники атаковали жилые домаВ Белгородском районе сбили беспилотник
#Александра Склярова#Беспилотник#Система ПВО#Происшествия#Пво#Белгородский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01