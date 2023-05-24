Система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотник

Posted Сегодня, 21:41
Published Сегодня, 21:41
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Updated Сегодня, 21:43
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о сбитом беспилотнике. Система ПВО сработала ночью 24 мая.
Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также около часа назад на проезжую часть Белгорода с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Повреждения от падения взрывчатки получил автомобиль «Рено Меган». Пострадавших тоже нет.