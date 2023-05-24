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Шойгу: На диверсии украинских боевиков будем реагировать предельно жёстко

24 мая 2023, 11:28
Фото: Сергей Рудковский / 1MI

Шойгу высказался о нападении украинских диверсантов на Белгородскую область

Глава Минобороны высказался о действиях украинской ДРГ на территории Белгородской области. По словам министра, российские военные будут предельно жёстко отвечать в случае последующих украинских диверсий.

Благодаря действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа группировку разгромили. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.

Напомним, украинская ДРГ вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. После чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. В результате атаки пострадали 13 человек, двое скончались. Накануне режим КТО отменили.

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#Таисия Некрасова#Сергей Шойгу#Приграничье#Украинская ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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