Шойгу: На диверсии украинских боевиков будем реагировать предельно жёстко

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Благодаря действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа группировку разгромили. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.
Напомним, украинская ДРГ вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. После чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. В результате атаки пострадали 13 человек, двое скончались. Накануне режим КТО отменили.