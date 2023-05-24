Шойгу: На диверсии украинских боевиков будем реагировать предельно жёстко

Благодаря действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа группировку разгромили. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Уничтожено более 70 диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника.