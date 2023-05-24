«Сачком сбить невозможно». Гладков рассказал о сложностях борьбы с дронами

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал жалобу местной жительницы Юлии на отсутствие реакции в 112 при уведомлении операторов об увиденных БПЛА:
«Люди звонят, даже вчера из Борисовки звонили, что слышали, как они летают, а в ответ — мы уже знаем. До этого люди звонили, реакции ноль. Но беспилотники прилетели, взорвали что надо и улетели».
Где реакция, губернатор белгородцам не рассказал, но объяснил, что звонить в 112 при виде БПЛА нужно в любом случае. Он отметил, что в регионе защита работает, но слишком большой объём атак. Поэтому порой и случаются неприятные ситуации.
Просто сачком сбить беспилотник невозможно, около каждого дома поставить оборудование — тоже. Система достаточно сложная. Защита Белгородской области есть и работает. К сожалению, угроза тоже очень большая.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона заметил, что 23 мая был отработан большой объём по беспилотникам. И хотя специалисты не допустили того, чтобы «нам навредили», определённый ущерб был. И об этом уже говорилось.