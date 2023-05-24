Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Изображение материала

«Сачком сбить невозможно». Гладков рассказал о сложностях борьбы с дронами

24 мая 2023, 17:14
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал о сложностях борьбы с дронами

Белгородскую область активно атакуют беспилотники ВСУ. Местные жители сообщают об увиденном в 112, но не получают желаемую реакцию и расстраиваются. Как всё обстоит на деле подробнее рассказал глава региона.
Сюжет
СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал жалобу местной жительницы Юлии на отсутствие реакции в 112 при уведомлении операторов об увиденных БПЛА:

«Люди звонят, даже вчера из Борисовки звонили, что слышали, как они летают, а в ответ — мы уже знаем. До этого люди звонили, реакции ноль. Но беспилотники прилетели, взорвали что надо и улетели».

Где реакция, губернатор белгородцам не рассказал, но объяснил, что звонить в 112 при виде БПЛА нужно в любом случае. Он отметил, что в регионе защита работает, но слишком большой объём атак. Поэтому порой и случаются неприятные ситуации.

Просто сачком сбить беспилотник невозможно, около каждого дома поставить оборудование — тоже. Система достаточно сложная. Защита Белгородской области есть и работает. К сожалению, угроза тоже очень большая.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона заметил, что 23 мая был отработан большой объём по беспилотникам. И хотя специалисты не допустили того, чтобы «нам навредили», определённый ущерб был. И об этом уже говорилось.

Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотникиУкраинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде
#Кристина Семенчук#Беспилотник#БПЛА#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество
Подпишитесь
Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 15:06
Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:30
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Белгородскую самооборону могут вооружить
Сегодня, 17:50
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Сегодня, 13:08
85-летнюю белгородку контузило при обстреле погранперехода
Сегодня, 18:14