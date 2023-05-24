С начала СВО в Белгороде разрушения получили 62 многоэтажки и 309 частных домов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным чиновника, всего в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгорода пострадали 309 частных домов и 62 многоэтажки. Также повреждения получили 180 автомобилей, объекты коммунального комплекса и промышленных предприятий.
К восстановлению мы приступаем без промедления. Индивидуально отрабатываем каждую ситуацию с потерпевшими жителями.
Валентин Демидов
Демидов добавил, что уже восстановлены практически все пострадавшие дома и квартиры. На завершающей стадии решение вопросов по 28 объектам.
Напомним, в ночь на 24 мая украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет.