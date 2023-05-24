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С начала СВО в Белгороде разрушения получили 62 многоэтажки и 309 частных домов

24 мая 2023, 11:30
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов. Он отчитывался перед депутатами горсовета о работе горадминистрации за 2022 год.
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СВО

По данным чиновника, всего в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгорода пострадали 309 частных домов и 62 многоэтажки. Также повреждения получили 180 автомобилей, объекты коммунального комплекса и промышленных предприятий.

К восстановлению мы приступаем без промедления. Индивидуально отрабатываем каждую ситуацию с потерпевшими жителями.
Валентин Демидов

Демидов добавил, что уже восстановлены практически все пострадавшие дома и квартиры. На завершающей стадии решение вопросов по 28 объектам.

Напомним, в ночь на 24 мая украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет.

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