Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
24 мая журналистов вывезли в Грайворонский горокруг. Подробности визита вы сможете в скором времени узнать на Бел.Ру. На данный же момент предлагаем ознакомиться с фоторепортажем с мест, где прошли украинские диверсанты.
Так, по словам главы горокруга Геннадия Бондарева, продвинуться дальше Глотово у военных формирований не вышло. Но попытки закрепиться у украинцев были: они вырыли окопы, оставили после себя растяжки и мины.
В том же Глотово диверсантам удалось на какое-то время занять дом культуры. Разрушить они его не смогли или не успели, из повреждений у здания — лишь выбитые окна. «Повезло, что в понедельник никого внутри не было», — делятся работники дома.
В самом Грайвороне пострадало здание администрации: посекло окна на первом этаже, несколько снарядов угодили в крышу, проделав в ней дыру.
Самые страшные разрушения — ближе к границе и к Козинке. У одной из местных жительниц целиком сгорел сарай, а сама она в окно видела танк. Машины проживающих здесь грайворонцев диверсанты отбирали силой и ставили поперёк дороги, надеясь сделать заграждение.
Не доезжая 300 метров до границы журналисты остановились у КПП, где ранее проходили диверсанты. Заснять его не удалось: через минуту начался обстрел, предположительно — миномётный. Видео с места — в нашем Telegram-канале.
Сам же КПП в плачевном состоянии: выбиты окна, кругом — куски стен и обломки. Можно обнаружить и надписи — «Привет с Бахмута».
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.