Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Изображение материала

Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области

24 мая 2023, 15:06
Фото: Bel.ru
Украинские диверсанты оставили после себя разрушенные постройки, помятые машины и окопы с минами. Подробности — в фоторепортаже Бел.Ру.

24 мая журналистов вывезли в Грайворонский горокруг. Подробности визита вы сможете в скором времени узнать на Бел.Ру. На данный же момент предлагаем ознакомиться с фоторепортажем с мест, где прошли украинские диверсанты.

Так, по словам главы горокруга Геннадия Бондарева, продвинуться дальше Глотово у военных формирований не вышло. Но попытки закрепиться у украинцев были: они вырыли окопы, оставили после себя растяжки и мины.

В том же Глотово диверсантам удалось на какое-то время занять дом культуры. Разрушить они его не смогли или не успели, из повреждений у здания — лишь выбитые окна. «Повезло, что в понедельник никого внутри не было», — делятся работники дома.

Фото: Bel.ru

В самом Грайвороне пострадало здание администрации: посекло окна на первом этаже, несколько снарядов угодили в крышу, проделав в ней дыру. 

Самые страшные разрушения — ближе к границе и к Козинке. У одной из местных жительниц целиком сгорел сарай, а сама она в окно видела танк. Машины проживающих здесь грайворонцев диверсанты отбирали силой и ставили поперёк дороги, надеясь сделать заграждение.

Фото: Bel.ru

Не доезжая 300 метров до границы журналисты остановились у КПП, где ранее проходили диверсанты. Заснять его не удалось: через минуту начался обстрел, предположительно — миномётный. Видео с места — в нашем Telegram-канале.

Сам же КПП в плачевном состоянии: выбиты окна, кругом — куски стен и обломки. Можно обнаружить и надписи — «Привет с Бахмута». 

Фото: Bel.ru

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.

Часы непрерывной канонады: глава Грайворона рассказал об обстрелах перед атакой ДРГ
Узнать подробнее
Читайте также:
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГБолее 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую областьЖурналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Диверсанты#Происшествия#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Эксклюзив#Белгородская область#Грайворонский горокруг
Подпишитесь
Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:30
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Сегодня, 13:08
Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта
Сегодня, 14:22