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Порядка 550 белгородцев остаются в ПВР после атаки диверсантов

24 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
Жители Грайворонского округа уехали из своих домов в Старый Оскол, Строитель, Ракитное и другие населённые пункты региона. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Более 550 жителей Грайворонского горокруга остаются в пунктах временного размещения. Их эвакуировали после атаки ДРГ на муниципалитет. Их поселили в ПВР Старого Оскола, Строителя, Ракитного, Ивни. 

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, когда силовики завершат зачистку территорий и разрешат, люди смогут вернуться в свои дома. По словам главы региона, общий размер причинённого ущерба пока подсчитывается. Подомовой обход власти планируют провести сегодня, 24 мая.

Два человека оказались в реанимации после действий диверсантов в Грайворонском округе. Их состояние стабильно тяжёлое, но опасений не вызывает. Почти все пострадавшие были в состоянии геморрагического шока, поэтому им потребовалось переливание крови.

Двое в реанимации: стали известны подробности состояния раненных после атаки ДРГ
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Атака ДРГ на Белгородскую область#Происшествия#Приграничье#ДРГ#Пострадавшие#Пункты ПВР
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