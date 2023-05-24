Порядка 550 белгородцев остаются в ПВР после атаки диверсантов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Более 550 жителей Грайворонского горокруга остаются в пунктах временного размещения. Их эвакуировали после атаки ДРГ на муниципалитет. Их поселили в ПВР Старого Оскола, Строителя, Ракитного, Ивни.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, когда силовики завершат зачистку территорий и разрешат, люди смогут вернуться в свои дома. По словам главы региона, общий размер причинённого ущерба пока подсчитывается. Подомовой обход власти планируют провести сегодня, 24 мая.
Два человека оказались в реанимации после действий диверсантов в Грайворонском округе. Их состояние стабильно тяжёлое, но опасений не вызывает. Почти все пострадавшие были в состоянии геморрагического шока, поэтому им потребовалось переливание крови.