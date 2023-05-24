Новый светофор за 1,5 млн рублей появится в Белгороде

Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года. Заключили его 15 мая: подрядчиком стал ИП Александр Лубков из Краснодарского края. Ранее Лубков уже занимался установкой светофоров в Белгороде: на пересечении промпарка «Северный» в рамках проекта: «Реконструкция дороги „Спутник — улица Сумская — Чичерина — Ротонда“». Заказчиком работ тогда выступило ООО «Белгородоблпроект».