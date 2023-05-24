Новый светофор за 1,5 млн рублей появится в Белгороде

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
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Updated Сегодня, 12:49
МКУ «Управление капитального строительства» Белгорода разместило на сайте госзакупок контракт. Мэрия собирается провести работы по установке нового светофора на улице Везельской в Белгороде. Оценили задачу в горадминистрации в 1,5 млн рублей. Источник финансирования — бюджет.
Согласно документам контракта, подрядчик обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, а также содержать её в чистоте и порядке, обеспечив вывоз мусора и охрану окружающей среды.
Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года. Заключили его 15 мая: подрядчиком стал ИП Александр Лубков из Краснодарского края. Ранее Лубков уже занимался установкой светофоров в Белгороде: на пересечении промпарка «Северный» в рамках проекта: «Реконструкция дороги „Спутник — улица Сумская — Чичерина — Ротонда“». Заказчиком работ тогда выступило ООО «Белгородоблпроект».