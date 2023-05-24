Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Изображение материала

Новый светофор за 1,5 млн рублей появится в Белгороде

24 мая 2023, 12:47
Фото: 1MI
Светофор, архивное фото
УКС (Управление капитального строительства) Белгорода собирается поставить ещё один новый светофор на улице Везельской. Исполнителем по контракту с госзакупок стал ИП из Краснодарского края.

МКУ «Управление капитального строительства» Белгорода разместило на сайте госзакупок контракт. Мэрия собирается провести работы по установке нового светофора на улице Везельской в Белгороде. Оценили задачу в горадминистрации в 1,5 млн рублей. Источник финансирования — бюджет.

Согласно документам контракта, подрядчик обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, а также содержать её в чистоте и порядке, обеспечив вывоз мусора и охрану окружающей среды.

Срок исполнения контракта — 31 декабря 2023 года. Заключили его 15 мая: подрядчиком стал ИП Александр Лубков из Краснодарского края. Ранее Лубков уже занимался установкой светофоров в Белгороде: на пересечении промпарка «Северный» в рамках проекта: «Реконструкция дороги „Спутник — улица Сумская — Чичерина — Ротонда“». Заказчиком работ тогда выступило ООО «Белгородоблпроект».

На проект по замене кольца под Белгородом на светофоры потратят 250 тыс. рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Белгорода в тестовом режиме установили новый светофорНа содержание светофоров и постов видеоконтроля в области потратят 14,9 млн рублей«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Светофор#Установка#Дорога#Белгород#Касается каждого
Подпишитесь
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Сегодня, 13:08
Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:30
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Сегодня, 07:53
Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Сегодня, 11:57