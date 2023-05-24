Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта

Как рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев, участок в районе военкомата на ул. Губкина был аварийным, так как каждый год здесь получали травмы пешеходы, за два года — три человека. Поэтому в рамках работ здесь решили установить светофор.