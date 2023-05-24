Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Ремонт ул. Губкина в Белгороде проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка составила 1,45 км. К работам приступили в апреле. По информации городских властей, в последний раз дорогой занимались девять лет назад. За это время там образовалось большое количество ям, колейность, возникла необходимость повысить безопасность дорожного движения из-за возросшего трафика транспорта.
Как рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев, участок в районе военкомата на ул. Губкина был аварийным, так как каждый год здесь получали травмы пешеходы, за два года — три человека. Поэтому в рамках работ здесь решили установить светофор.
А ещё на выезде из военкомата обустроили дополнительную левоповоротную полосу. Там установили ещё один светофор. По проекту планировалось устройство петлевого детектора, который позволял бы светофору работать не постоянно, а при выезде автомобиля из военкомата.
Если интенсивность движения более 100 единиц в час левопоротного движения, нужно организовывать дополнительную полосу. Это сделано для безопасности и для увеличения пропускной способности.
Сергей Сокорев
На данном участке также привели в нормативное состояние автобусную остановку — теперь глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.
Изменилось движение и на пересечении улиц Губкина и Королёва.
По советским нормам ширина полосы в городской черте равнялась 3,75 — 4 метра. За счёт более современных требований получилось организовать дополнительную левополосную полосу со стороны поликлиники УМВД на ул. Королёва.
Сергей Сокорев
За счёт избыточной ширины проезжей части там же организовали островок безопасности и один направляющий островок со стороны ул. Королёва. Появилась и новая автобусная остановка.
Всего на участке от Королёва до Ватутина добавилось два новых светофора. Также в рамках работ уложат новый асфальт, установят бортовые камни и тротуарную плитку, отремонтируют ливнёвку и нанесут новую разметку.
Полностью завершить ремонт планируют к 15 июня.