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Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта

24 мая 2023, 14:22
Фото: Bel.ru
В областном центре завершается ремонт ул. Губкина от ул. Костюкова до проспекта Ватутина. Что изменилось на данном участке — в материале Бел.Ру.

Ремонт ул. Губкина в Белгороде проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка составила 1,45 км. К работам приступили в апреле. По информации городских властей, в последний раз дорогой занимались девять лет назад. За это время там образовалось большое количество ям, колейность, возникла необходимость повысить безопасность дорожного движения из-за возросшего трафика транспорта.

Как рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев, участок в районе военкомата на ул. Губкина был аварийным, так как каждый год здесь получали травмы пешеходы, за два года — три человека. Поэтому в рамках работ здесь решили установить светофор.

Фото: Bel.ru

А ещё на выезде из военкомата обустроили дополнительную левоповоротную полосу. Там установили ещё один светофор. По проекту планировалось устройство петлевого детектора, который позволял бы светофору работать не постоянно, а при выезде автомобиля из военкомата.

Если интенсивность движения более 100 единиц в час левопоротного движения, нужно организовывать дополнительную полосу. Это сделано для безопасности и для увеличения пропускной способности.
Сергей Сокорев

На данном участке также привели в нормативное состояние автобусную остановку — теперь глубина парковочного кармана позволит автобусам подъезжать вплотную к бордюрам.

Изменилось движение и на пересечении улиц Губкина и Королёва.

По советским нормам ширина полосы в городской черте равнялась 3,75 — 4 метра. За счёт более современных требований получилось организовать дополнительную левополосную полосу со стороны поликлиники УМВД на ул. Королёва.
Сергей Сокорев

За счёт избыточной ширины проезжей части там же организовали островок безопасности и один направляющий островок со стороны ул. Королёва. Появилась и новая автобусная остановка.

Фото: Bel.ru

Всего на участке от Королёва до Ватутина добавилось два новых светофора. Также в рамках работ уложат новый асфальт, установят бортовые камни и тротуарную плитку, отремонтируют ливнёвку и нанесут новую разметку.

Полностью завершить ремонт планируют к 15 июня.

Министр автомобильных дорог и транспорта рассказал о ремонте пр. Ватутина в Белгороде
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