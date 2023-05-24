Мужчина получил ранения после обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
При обстреле Терезовки в Шебекинском горокруге пострадал мужчина. Он получил ранение ног. Скорая помощь увезла его в центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Приграничное село попало под обстрел в районе 9:20. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей попросили спрятаться в укрытиях.
22 мая под ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Жители населённого пункта также получили предупреждение от МЧС.