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Мужчина получил ранения после обстрела белгородского села

24 мая 2023, 07:26
Фото: Bel.ru
Житель Терезовки получил ранение ног, его везут в районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При обстреле Терезовки в Шебекинском горокруге пострадал мужчина. Он получил ранение ног. Скорая помощь увезла его в центральную районную больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Приграничное село попало под обстрел в районе 9:20. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Людей попросили спрятаться в укрытиях.

22 мая под ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Жители населённого пункта также получили предупреждение от МЧС.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС#Пострадавший
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