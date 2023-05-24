Третье, что нужно учитывать при выборе корма — это их предпочтения. Кошки — очень привередливые едоки, которые могут отказаться от корма, если он им не нравится по запаху, вкусу или текстуре. Поэтому важно узнать, что любит ваша кошка и предлагать ей разнообразный рацион. Вы можете выбирать между сухим, влажным или полусухим кормом или комбинировать их между собой. Также вы можете добавлять в корм свежие продукты, такие как мясо, рыба, яйца или овощи. Но помните, что некоторые продукты могут быть опасны для кошек, такие как шоколад, лук, чеснок или грибы.