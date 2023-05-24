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Корм для кошек: как учесть возраст, здоровье и вкусы

24 мая 2023, 07:54
Фото: piqsels.com
Кошки — удивительные животные, которые могут стать настоящими друзьями и членами семьи. Они имеют разный характер, вкусы и предпочтения. Поэтому важно подбирать корм для кошек с учетом их индивидуальных потребностей.

В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при выборе корма для вашего питомца.

Состав корма

Первое, что нужно проверить при покупке корма — это его состав. Кошки — хищники, поэтому им необходим белок животного происхождения. Он должен составлять не менее 30% от общего содержания корма. Также важны жиры, витамины, минералы и другие полезные вещества. Старайтесь избегать кормов с большим количеством злаков, сои, красителей и ароматизаторов. Они могут вызвать аллергию, расстройство желудка или недостаток питательных элементов.

Возраст и физическое состояние

При выборе корма для кошек важно учитывать не только их индивидуальные предпочтения, но и их возраст и состояние здоровья. Каждый этап их жизни требует особого подхода к питанию. Например:

  • котята растут и развиваются очень быстро, поэтому им нужен корм с высокой концентрацией белка, кальция и фосфора;
  • взрослые кошки должны поддерживать свое здоровье и активность, поэтому им нужен корм с оптимальным соотношением белка, жира и углеводов;
  • пожилые кошки склонны к ожирению и проблемам с почками, поэтому им нужен корм с низким содержанием жира и соли;
  • беременные и кормящие кошки нуждаются в дополнительной энергии и питательных веществах для себя и своих котят, поэтому им нужен корм с повышенным содержанием белка, жира и калорий.

Также следует учитывать особенности физического состояния. Например, кошки:

  • с длинной шерстью нуждаются в корме с добавлением омега-3 и омега-6 жирных кислот для поддержания здоровья кожи и шерсти;
  • с чувствительным желудком нуждаются в корме с легкоусвояемыми ингредиентами и пробиотиками для улучшения пищеварения;
  • с проблемами зубов нуждаются в корме с большими гранулами или специальными добавками для очистки зубов от налета.

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Предпочтения

Третье, что нужно учитывать при выборе корма — это их предпочтения. Кошки — очень привередливые едоки, которые могут отказаться от корма, если он им не нравится по запаху, вкусу или текстуре. Поэтому важно узнать, что любит ваша кошка и предлагать ей разнообразный рацион. Вы можете выбирать между сухим, влажным или полусухим кормом или комбинировать их между собой. Также вы можете добавлять в корм свежие продукты, такие как мясо, рыба, яйца или овощи. Но помните, что некоторые продукты могут быть опасны для кошек, такие как шоколад, лук, чеснок или грибы.

Заключение

Как видите, выбор корма для кошек — это ответственное дело, которое требует знаний и внимания. Но если вы будете следовать нашим рекомендациям, вы сможете обеспечить вашему питомцу здоровое и счастливое питание. И не забывайте о свежей воде, которая должна быть всегда доступна для вашей кошки.

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