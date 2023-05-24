Какие меры безопасности приняли в Белгородской области в период проведения ЕГЭ

Министр напомнил, что выпускники из приграничных районов региона имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам текущей успеваемости. Для тех, кто выбрал сдавать экзамены, организовали пункты сдачи ЕГЭ на значительном расстоянии от границы.