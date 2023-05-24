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Какие меры безопасности приняли в Белгородской области в период проведения ЕГЭ

24 мая 2023, 11:40
Фото: 1MI

В минобре рассказали о мерах безопасности при проведении ЕГЭ в Белгородской области

Пункты сдачи экзаменов расположены на значительном расстоянии от границы. Информацию озвучил в ходе прямого эфира министр образования области Андрей Милёхин.
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ЕГЭ

Во время эфира у Андрея Милёхина поинтересовались, как школьники будут сдавать экзамены в сложившей обстановке в области.

Министр напомнил, что выпускники из приграничных районов региона имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам текущей успеваемости. Для тех, кто выбрал сдавать экзамены, организовали пункты сдачи ЕГЭ на значительном расстоянии от границы.

У нас есть маршруты, по которым будут доставлять школьников к пунктам проведения экзаменов. Приняты все меры безопасности, начиная от обследования пункта, заканчивая инструктажем педагогических работников. Помогает УМВД области. Вопрос безопасности проработан и утверждён на оперативном штабе.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Экзамены#Приграничье#Общество#ЕГЭ#Белгородская область#Андрей Милёхин
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