Какие меры безопасности приняли в Белгородской области в период проведения ЕГЭ

Posted 24 мая 2023, 11:40
Published 24 мая 2023, 11:40
Modified 24 мая 2023, 11:42
Updated 24 мая 2023, 11:42
Во время эфира у Андрея Милёхина поинтересовались, как школьники будут сдавать экзамены в сложившей обстановке в области.
Министр напомнил, что выпускники из приграничных районов региона имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам текущей успеваемости. Для тех, кто выбрал сдавать экзамены, организовали пункты сдачи ЕГЭ на значительном расстоянии от границы.
У нас есть маршруты, по которым будут доставлять школьников к пунктам проведения экзаменов. Приняты все меры безопасности, начиная от обследования пункта, заканчивая инструктажем педагогических работников. Помогает УМВД области. Вопрос безопасности проработан и утверждён на оперативном штабе.
Андрей Милёхин