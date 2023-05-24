bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2023, 11:40

Published 24 мая 2023, 11:40

Modified 24 мая 2023, 11:42

Updated 24 мая 2023, 11:42

В минобре рассказали о мерах безопасности при проведении ЕГЭ в Белгородской области

Какие меры безопасности приняли в Белгородской области в период проведения ЕГЭ

24 мая 2023, 11:40
Фото: 1MI.

В минобре рассказали о мерах безопасности при проведении ЕГЭ в Белгородской области

Сюжет
ЕГЭ
Пункты сдачи экзаменов расположены на значительном расстоянии от границы. Информацию озвучил в ходе прямого эфира министр образования области Андрей Милёхин.

Во время эфира у Андрея Милёхина поинтересовались, как школьники будут сдавать экзамены в сложившей обстановке в области.

Министр напомнил, что выпускники из приграничных районов региона имеют право выбора — сдавать ЕГЭ или получить аттестат по итогам текущей успеваемости. Для тех, кто выбрал сдавать экзамены, организовали пункты сдачи ЕГЭ на значительном расстоянии от границы.

У нас есть маршруты, по которым будут доставлять школьников к пунктам проведения экзаменов. Приняты все меры безопасности, начиная от обследования пункта, заканчивая инструктажем педагогических работников. Помогает УМВД области. Вопрос безопасности проработан и утверждён на оперативном штабе.
Андрей Милёхин
Читайте также:
Белгородцам страшно сдавать выпускные экзамены в Новом ОсколеБудут ли экзамены? Милёхин рассказал о проверке знаний школьников младших классовМашинист тепловоза с помощью взятки успешно сдал квалификационный экзамен
#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Экзамены#Андрей Милёхин#Приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика