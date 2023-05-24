Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

Как выбрать систему КЭДО для вашей компании: советы экспертов

24 мая 2023, 07:43
Фото: piqsels.com
КЭДО — это сокращение от «корпоративный электронный документооборот». Это способ организации работы с документами в электронном виде, который позволяет автоматизировать и упростить процессы создания, хранения, передачи и утверждения документов.

КЭДО имеет множество преимуществ для бизнеса, таких как:

  • экономия времени и ресурсов;
  • повышение эффективности и контроля;
  • снижение рисков ошибок и потери данных;
  • улучшение коммуникации и сотрудничества;
  • соблюдение законодательства и нормативов.

Какие виды КЭДО существуют

Существует несколько видов КЭДО в зависимости от способа размещения системы, типа документов и функциональности.

  • Облачный. Размещается на удаленном сервере провайдера и доступна через интернет. Это удобно для малого и среднего бизнеса, так как не требует больших затрат на оборудование и обслуживание.
  • Локальный. Устанавливается на собственном сервере компании и работает в локальной сети. Это подходит для крупного бизнеса, который имеет высокие требования к безопасности и конфиденциальности данных.
  • Гибридный. Сочетает в себе элементы облачного и локального КЭДО. Это позволяет использовать преимущества обоих вариантов в зависимости от ситуации.
  • Универсальный. Поддерживает работу со всеми видами документов, включая текстовые, графические, аудио, видео и т. д. Это удобно для компаний, которые имеют разнообразную документацию.
  • Специализированный. Ориентирована на определенный тип документов, например, бухгалтерские, юридические, кадровые и т. д. Это подходит для компаний, которые имеют узкую специфику деятельности.
  • Модульный. Состоит из отдельных модулей, которые можно подключать или отключать в зависимости от потребностей. Это позволяет гибко настраивать ее функциональность.

Как выбрать подходящую систему КЭДО

При выборе системы КЭДО нужно учитывать несколько факторов, таких как:

  • размер и структура компании;
  • объем и характер документооборота;
  • бюджет и ресурсы;
  • цели и задачи;
  • требования к безопасности и надежности;
  • уровень поддержки и обслуживания.

На основании этих факторов можно сравнить различные системы КЭДО по следующим критериям:

  • функциональность и возможности;
  • удобство и простота использования;
  • интеграция с другими системами;
  • масштабируемость и гибкость;
  • стоимость и экономичность;
  • отзывы и репутация.

Выводы

КЭДО — это полезный инструмент для оптимизации работы с документами в компании. Он помогает повысить производительность, качество и безопасность документооборота.

Выбор системы КЭДО зависит от специфики каждой компании. Нужно анализировать свои потребности, цели и ресурсы, а также сравнивать разные варианты по ключевым критериям.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://hr-link.ru/kedo_best_for_hr?erid=LjN8K7p8m

Подпишитесь
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
Мужчина получил ранения после обстрела белгородского села
Сегодня, 07:26
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Важно было не поддаваться панике: мэр Белгорода рассказал о жизни города во время СВО
Сегодня, 07:58
962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Сегодня, 07:53
Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область
Вчера, 18:47