Как готовят белгородских курсантов на полигонах?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Курсанты белгородского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отрабатывают практические навыки на полигонах. Власти рассказали, как готовят юных курсантов.
Центр открылся 11 мая и принял 300 воспитанников. Это десятиклассники из Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Ребята освоили основы теории. Она включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи. Школьники ознакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом курсанты частично отработали навыки на площадке самого центра, а также в тире.
При полевом выезде воспитанники получают практические навыки по совместной работе в группах. Курсантов делят на взводы по 11-12 человек. Они выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. Целью такой работы стала отработка элементов тактико-специальной подготовки, в которую входят передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки.
Взводами руководят инструкторы соответствующего направления. Наставники центра — ветераны воинских и силовых подразделений. У них есть боевых опыт и государственные награды. Некоторые из них участвовали в СВО. Всего в центре 20 наставников. Их подготовка включала и педагогическое направление.
Один из наставников уже оценил вовлечённость воспитанников. По его словам, ребята пришли в центр сами, они достаточно мотивированы. Задача же наставников — передать им знания и опыт.
Ранее президент Владимир Путин поручил организовать подобные центры в 12 пилотных регионах РФ. Белгородская область вошла в их число.