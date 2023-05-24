Как готовят белгородских курсантов на полигонах?

При полевом выезде воспитанники получают практические навыки по совместной работе в группах. Курсантов делят на взводы по 11-12 человек. Они выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. Целью такой работы стала отработка элементов тактико-специальной подготовки, в которую входят передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки.