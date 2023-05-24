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Как готовят белгородских курсантов на полигонах?

24 мая 2023, 13:56
Фото: правительство Белгородской области
Курсанты белгородского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отрабатывают практические навыки. Первые 300 воспитанников уже прошли учения, сообщили в региональном правительстве.

Курсанты белгородского Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отрабатывают практические навыки на полигонах. Власти рассказали, как готовят юных курсантов.

Центр открылся 11 мая и принял 300 воспитанников. Это десятиклассники из Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга. Ребята освоили основы теории. Она включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи. Школьники ознакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом курсанты частично отработали навыки на площадке самого центра, а также в тире.

При полевом выезде воспитанники получают практические навыки по совместной работе в группах. Курсантов делят на взводы по 11-12 человек. Они выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. Целью такой работы стала отработка элементов тактико-специальной подготовки, в которую входят передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки.

Взводами руководят инструкторы соответствующего направления. Наставники центра — ветераны воинских и силовых подразделений. У них есть боевых опыт и государственные награды. Некоторые из них участвовали в СВО. Всего в центре 20 наставников. Их подготовка включала и педагогическое направление.

Один из наставников уже оценил вовлечённость воспитанников. По его словам, ребята пришли в центр сами, они достаточно мотивированы. Задача же наставников — передать им знания и опыт.

Ранее президент Владимир Путин поручил организовать подобные центры в 12 пилотных регионах РФ. Белгородская область вошла в их число.

Патриотическим воспитанием молодёжи займутся в Белгородской области
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