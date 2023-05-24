Как белгородцам бороться с телефонными мошенниками?

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
Телефонное мошенничество пользуется большой популярностью. А для жителей Белгородской области, которых обмануть стараются ещё чаще в связи с жизнью в приграничье,головная боль — верный спутник.
У Вячеслава Гладкова решили узнать, куда отправлять номера мошенников. Местной жительнице Анастасии регулярно звонят аферисты и представляются сотрудниками полиции или МЧС.
Губернатор ответил коротко и чётко — писать заявление в полицию. А там уже разберутся.
Телефонное мошенничество, к сожалению, очень распространено. Поэтому надежда на то, что благодаря своевременном предоставлении информации нашим полицейским, они будут пойманы и получат по заслугам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области