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Как белгородцам бороться с телефонными мошенниками?

24 мая 2023, 20:12
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали как бороться с телефонными мошенниками

Всё делается через полицию. Подробнее об этом рассказал губернатор Белгородской области.

Телефонное мошенничество пользуется большой популярностью. А для жителей Белгородской области, которых обмануть стараются ещё чаще в связи с жизнью в приграничье,головная боль — верный спутник.

У Вячеслава Гладкова решили узнать, куда отправлять номера мошенников. Местной жительнице Анастасии регулярно звонят аферисты и представляются сотрудниками полиции или МЧС.

Губернатор ответил коротко и чётко — писать заявление в полицию. А там уже разберутся.

Телефонное мошенничество, к сожалению, очень распространено. Поэтому надежда на то, что благодаря своевременном предоставлении информации нашим полицейским, они будут пойманы и получат по заслугам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Мошенники#Телефонное мошенничество#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обман#Аферисты
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