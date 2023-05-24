Posted Сегодня, 21:47
Published Сегодня, 21:47
Modified Сегодня, 21:49
Updated Сегодня, 21:49
По данным информационного агентства «ТАСС», журналисты спросили у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, как он относится к атаке диверсантов ВСУ на Белгородскую область. Но верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности решил, что у него спрашивают про Белград.
После того, как ему объяснили, что речь идёт о Белгороде, Боррель взял минутную паузу. Но в конце концов отказался комментировать атаку ДРГ, заявив, что ничего об этом не знает.
А что происходит в Белграде? Я об этом ничего не знаю.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС
Напомним, что украинская диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Вечером того же дня в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.
Вытеснить ДРГ смогли на следующий день, 23 мая. Тогда же прекратилось действие режима КТО. Однако в ходе атаки ДРГ были ранены десять человек, ещё один мужчина скончался от осколочных ранений.