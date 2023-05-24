Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:47

Published Сегодня, 21:47

Modified Сегодня, 21:49

Updated Сегодня, 21:49

Изображение материала

Глава дипломатии ЕС перепутал Белгород с Белградом

23 мая 2023, 21:47
Фото: 1MI
Жозеп Боррель также не стал комментировать прорыв ДРГ в Грайворонский округ.

По данным информационного агентства «ТАСС», журналисты спросили у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, как он относится к атаке диверсантов ВСУ на Белгородскую область. Но верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности решил, что у него спрашивают про Белград.

После того, как ему объяснили, что речь идёт о Белгороде, Боррель взял минутную паузу. Но в конце концов отказался комментировать атаку ДРГ, заявив, что ничего об этом не знает.

А что происходит в Белграде? Я об этом ничего не знаю.
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что украинская диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Вечером того же дня в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

Вытеснить ДРГ смогли на следующий день, 23 мая. Тогда же прекратилось действие режима КТО. Однако в ходе атаки ДРГ были ранены десять человек, ещё один мужчина скончался от осколочных ранений.

Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам, имеющим оружие, запретили применять его при виде ДРГВ ходе атаки ДРГ погиб один белгородецАтака ДРГ и поток фейков: итоги дня по-белгородскиПутин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совбеза
#Александра Склярова#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белград#Спецоперация#Белгородская область
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01