Глава дипломатии ЕС перепутал Белгород с Белградом

По данным информационного агентства «ТАСС», журналисты спросили у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, как он относится к атаке диверсантов ВСУ на Белгородскую область. Но верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности решил, что у него спрашивают про Белград.