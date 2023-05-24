Глава Белгорода назвал обстрелянные участки в городе за 2022 год

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По словам градоначальника, с 24 февраля Белгород стал подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства. Тогда пострадали домовладения на улице Дальней Садовой, затем был обстрел нефтебазы с угрозой жилому сектору.
В 2022 году под ударом оказались улица Маяковского, где погибли пять мирных граждан, а также разрушен целый квартал. Было попадание в дом на улице Губкина, обстрел улиц Славянская, Луначарского и Шаландина, где обошлось без жертв.