Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Глава Белгорода назвал обстрелянные участки в городе за 2022 год

24 мая 2023, 11:31
Фото: 1MI
Всего в областном центре за год под ударом ВСУ оказались порядка шести улиц. Подробнее рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе выступления перед депутатами горсовета.
Сюжет
Обстрел

По словам градоначальника, с 24 февраля Белгород стал подвергаться обстрелам со стороны сопредельного государства. Тогда пострадали домовладения на улице Дальней Садовой, затем был обстрел нефтебазы с угрозой жилому сектору.

В 2022 году под ударом оказались улица Маяковского, где погибли пять мирных граждан, а также разрушен целый квартал. Было попадание в дом на улице Губкина, обстрел улиц Славянская, Луначарского и Шаландина, где обошлось без жертв.

Напомним, 24 мая под огнём ВСУ оказались четыре села в Белгородской области. Это хутор Балки и село Терезовка в Шебекинском горокруге. Последний населённый пункт был под огнём ещё утром. Там местного жителя ранило в ноги.

Сразу четыре белгородских села попали под обстрелы менее чем за час
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу четыре белгородских села попали под обстрелы менее чем за часМужчина получил ранения после обстрела белгородского селаПострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
#Кристина Семенчук#Обстрел#Дома#Белгоро#Горсовет#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Сегодня, 13:08
Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:30
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Сегодня, 07:53
Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Сегодня, 11:57