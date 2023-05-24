Двое в реанимации: стали известны подробности состояния раненных после атаки ДРГ

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Все они все они в состоянии средней и тяжёлой степеней тяжести. Пациенты находятся в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии.
У пострадавших огнестрельные, минно-взрывные и пулевые ранения, в результате которых диагностированы травмы различной локализации: конечностей, грудной клетки, брюшной полости и травмы головы. Практически все пострадавшие были в состоянии геморрагического шока — им потребовалось переливание крови.
Двое человек по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние стабильно тяжёлое, но опасений не вызывает. Среди пострадавших детей нет.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинской ДРГ пострадало 13 человек. Десять из них получили ранения. Есть погибшие: скончался мирный житель села Козинка и пожилая местная жительница 1941 года рождения.