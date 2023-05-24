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Двое в реанимации: стали известны подробности состояния раненных после атаки ДРГ

24 мая 2023, 08:59
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Главный врач горбольницы № 2 рассказал о состоянии раненных под Грайвороном

Всего в медучреждение поступило 9 человек, одному из них оказана была амбулаторная помощь, и он отпущен домой. 8 человек были госпитализированы.
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Все они все они в состоянии средней и тяжёлой степеней тяжести. Пациенты находятся в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии.

У пострадавших огнестрельные, минно-взрывные и пулевые ранения, в результате которых диагностированы травмы различной локализации: конечностей, грудной клетки, брюшной полости и травмы головы. Практически все пострадавшие были в состоянии геморрагического шока — им потребовалось переливание крови.

Двое человек по-прежнему находятся в реанимации. Их состояние стабильно тяжёлое, но опасений не вызывает. Среди пострадавших детей нет.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинской ДРГ пострадало 13 человек. Десять из них получили ранения. Есть погибшие: скончался мирный житель села Козинка и пожилая местная жительница 1941 года рождения.

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