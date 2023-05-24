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Два административных здания пострадали после атаки дрона в Белгородской области

24 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
Ночью ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Томаровка в Яковлевском горокруге. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Томаровке Яковлевского горокруга пострадали два административных здания. Их атаковали с помощью беспилотников. Они сбросили взрывные устройства. Возгораний и пострадавших нет.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на одном здании повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия атаки.

Сегодня ночью ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших.

Административные здания и дома пострадали после атаки беспилотников под Белгородом
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#Наталья Корявых#Происшествия#Беспилотник#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Томаровка#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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