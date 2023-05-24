Два административных здания пострадали после атаки дрона в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Томаровке Яковлевского горокруга пострадали два административных здания. Их атаковали с помощью беспилотников. Они сбросили взрывные устройства. Возгораний и пострадавших нет.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на одном здании повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Оперативные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия атаки.
Сегодня ночью ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших.