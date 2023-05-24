Часы непрерывной канонады: глава Грайворона рассказал об обстрелах перед атакой ДРГ

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По словам Геннадия Бондарева, «сыпалось» на Грайворон несколько часов. Украинские формирования выпустили по городу сотни, а может — тысячи боеприпасов.
Был прилёт в здание администрации — пострадала крыша. Обстрелян находящийся рядом частный зоопарк, хлебозавод, магазины, дома. Бондарев показал журналистам осколки и поражающие элементы от разорвавшегося снаряда.
Стреляли по объектам, которые не представляют угрозы. Хорошо, что многие успели спрятаться в укрытия.
Геннадий Бондарев
Ранее журналист Бел.Ру побывал в палате горбольницы Белгорода, где лежит раненая жительница села Козинка. Она рассказала, как при попытке уехать наткнулась на украинский танк и получила ранение в руку.