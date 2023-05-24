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Часы непрерывной канонады: глава Грайворона рассказал об обстрелах перед атакой ДРГ

24 мая 2023, 11:13
Фото: Bel.ru
последствия обстрела Грайворона
Журналист Бел.Ру находится в Грайворонском городском округе на месте событий 22 и 23 мая. Глава горокруга рассказал о прилёте снарядов из «Урагана» в здание администрации и соседние гражданские объекты.
Сюжет
СВО

По словам Геннадия Бондарева, «сыпалось» на Грайворон несколько часов. Украинские формирования выпустили по городу сотни, а может — тысячи боеприпасов.

Был прилёт в здание администрации — пострадала крыша. Обстрелян находящийся рядом частный зоопарк, хлебозавод, магазины, дома. Бондарев показал журналистам осколки и поражающие элементы от разорвавшегося снаряда.

Стреляли по объектам, которые не представляют угрозы. Хорошо, что многие успели спрятаться в укрытия.
Геннадий Бондарев

Ранее журналист Бел.Ру побывал в палате горбольницы Белгорода, где лежит раненая жительница села Козинка. Она рассказала, как при попытке уехать наткнулась на украинский танк и получила ранение в руку.

Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
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