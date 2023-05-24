Бренд инструментов Denzel стал вторым в ТОП-5 рейтинга вовлеченности страницы ВК

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
На платформе VK растет количество разделов – “VK Клипы”, “Истории”, произошло расширение возможностей таргетированной рекламы. Следствием развития социальной сети стало увеличение числа пользователей, которое, превзойдя все предыдущие рекорды, возросло до 76,9 млн. Средняя месячная аудитория выросла на 6,9%, а количество созданных российских сообществ увеличилось на 28%. По данным на сентябрь прошедшего года, охват социальной сети достиг 85% интернет-аудитории РФ.
В числе прочего растет и присутствие в ВК крупных организаций. Соцсеть используется маркетологами в качестве инструмента взаимодействия с аудиторией, специалисты наблюдают за реакцией пользователей, дают ответы на их вопросы и решают возникающие проблемы. Таким способом компаниям удается достичь увеличения объема продаж. Согласно экспертным данным, такая стратегия способствует повышению уровня лояльности клиентов. Об этом пишет transsibinfo.com.
Не так давно в telegram-канале New Media, посвященном маркетингу, опубликовали новый рейтинг вовлеченности – процент подписчиков, которые ежедневно взаимодействуют со страницей. Рейтинг составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Топ-20 рейтинга возглавила группа сети кофеен One Price Coffee. В данном сообществе вовлеченность 11 500 подписчиков превысила 50%. На второй позиции обосновался бренд инструмента и силового оборудования Denzel. В группе ВК производителя – более 70 тысяч подписчиков, показатель вовлеченности которых превышает 12%.
Согласно заявлению Артема Козлова, руководителя департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента», количество подписчиков в группе “Denzel Россия” в соцсети ВК и в других соцсетях ежемесячно растет благодаря работе маркетологов компании. “ВКонтакте” является базовой площадкой с самой большой аудиторией, и основное внимание компании направлено на эту социальную сеть. Эксперт назвал разнообразие контента залогом успеха, объяснив, что в сообществе публикуются не только экспертные материалы и обзоры инструментов и техники, но и короткие видеоролики с DIY-лайфхаками. Помимо этого, представители компании активно взаимодействуют с подписчиками, отвечая им в комментариях и сообщениях. Задавая вопросы, клиенты уверены, что получат ответ, и это непосредственным образом влияет на рост вовлеченности.
Кроме первых двух компаний, топ-5 по вовлеченности пополнили сети продуктовых магазинов «ВкусВилл» и «Дикси» (7,09% и 6,22% соответственно).