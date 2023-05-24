Бренд инструментов Denzel стал вторым в ТОП-5 рейтинга вовлеченности страницы ВК

Согласно заявлению Артема Козлова, руководителя департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента», количество подписчиков в группе “Denzel Россия” в соцсети ВК и в других соцсетях ежемесячно растет благодаря работе маркетологов компании. “ВКонтакте” является базовой площадкой с самой большой аудиторией, и основное внимание компании направлено на эту социальную сеть. Эксперт назвал разнообразие контента залогом успеха, объяснив, что в сообществе публикуются не только экспертные материалы и обзоры инструментов и техники, но и короткие видеоролики с DIY-лайфхаками. Помимо этого, представители компании активно взаимодействуют с подписчиками, отвечая им в комментариях и сообщениях. Задавая вопросы, клиенты уверены, что получат ответ, и это непосредственным образом влияет на рост вовлеченности.