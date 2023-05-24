Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область

Визуально самые большие разрушения в селе Козинка, где во дворы загоняли технику и окапывались. Только в Грайвороне, по предварительным подсчётам, в разной степени повреждены около 200 объектов: дома, хозяйственные, производственные и административные здания. В детском саду в окне до сих пор торчит боевая часть "Урагана".