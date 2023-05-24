Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По предварительным данным, во время атаки украинских диверсантов на приграничные населённые пункты в Грайворонском горокруге 22 мая повреждены не менее 500 домов.
Визуально самые большие разрушения в селе Козинка, где во дворы загоняли технику и окапывались. Только в Грайвороне, по предварительным подсчётам, в разной степени повреждены около 200 объектов: дома, хозяйственные, производственные и административные здания. В детском саду в окне до сих пор торчит боевая часть "Урагана".
Восстановительные работы уже ведутся. Несколько населённых пунктов осталось без света - но в ближайшее время и электричество, и газ в дома планируют вернуть. С жителей собирают заявки на ремонт автомобилей.
Бондарев показал журналистам осколки снаряда, попавшего в здание грайворонской администрации. В больнице Белгорода раненая женщина рассказала, как в машине попала под обстрел украинских диверсантов.