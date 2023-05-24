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Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область

24 мая 2023, 12:30
Глава Грайворонского горокруга сообщил, что только в Грайвороне разрушения получили около 200 домов.
Сюжет
СВО

По предварительным данным, во время атаки украинских диверсантов на приграничные населённые пункты в Грайворонском горокруге 22 мая повреждены не менее 500 домов.

Визуально самые большие разрушения в селе Козинка, где во дворы загоняли технику и окапывались. Только в Грайвороне, по предварительным подсчётам, в разной степени повреждены около 200 объектов: дома, хозяйственные, производственные и административные здания. В детском саду в окне до сих пор торчит боевая часть "Урагана".

Восстановительные работы уже ведутся. Несколько населённых пунктов осталось без света - но в ближайшее время и электричество, и газ в дома планируют вернуть. С жителей собирают заявки на ремонт автомобилей.

Бондарев показал журналистам осколки снаряда, попавшего в здание грайворонской администрации. В больнице Белгорода раненая женщина рассказала, как в машине попала под обстрел украинских диверсантов.

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#Артем Черненко#Приграничье#Обстрел ВСУ#Повреждённые здания#Происшествия#Спецоперация#СВО#Атака ДРГ на Белгородскую область#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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