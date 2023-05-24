БФТ-Холдинг развернул витрину данных для Федерального казначейства

Целью реализованного проекта стало обеспечение возможности загрузки, хранения и предоставления данных, владельцем которых является ведомство, органам и организациям государственного сектора посредством подсистемы СМЭВ ПОДД, а также представление этих данных в ЕИП НСУД. В рамках проекта требовалось развернуть витрину данных, благодаря которой определенные наборы данных, содержащиеся в ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС в сфере закупок, могут быть выведены на ведомственную платформу НСУД и доступны зарегистрированным пользователям.