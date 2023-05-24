БФТ-Холдинг развернул витрину данных для Федерального казначейства

Posted Вчера, 10:16
Published Вчера, 10:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Теперь госучреждения могут быстро получить необходимые данные из этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД).
Федеральное казначейство — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Ведомство является оператором крупных государственных информационных ресурсов, которыми пользуются сотрудники Правительства РФ, ФОИВ, бюджетных организаций, а также обычные граждане.
Целью реализованного проекта стало обеспечение возможности загрузки, хранения и предоставления данных, владельцем которых является ведомство, органам и организациям государственного сектора посредством подсистемы СМЭВ ПОДД, а также представление этих данных в ЕИП НСУД. В рамках проекта требовалось развернуть витрину данных, благодаря которой определенные наборы данных, содержащиеся в ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС в сфере закупок, могут быть выведены на ведомственную платформу НСУД и доступны зарегистрированным пользователям.
Создание надежного, унифицированного и безопасного канала для оперативного доступа к данным Федерального казначейства стало первоочередной задачей проекта. Помимо этого, исполнителю необходимо было обеспечить автоматизированный контроль над качеством указанных данных. Третьей задачей стало снижение нагрузки на основное цифровое хранилище казначейства за счет перераспределения информационных потоков и размещения наиболее востребованных данных в адаптере взаимодействия с НСУД.
В рамках проекта специалисты БФТ-Холдинга реализовали интеграцию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной информационной системы «Электронный бюджет» и Единой информационной системы в сфере закупок с витриной данных. На ведомственную платформу НСУД было выведено семь наборов данных.
После успешных предварительных и приемочных испытаний модернизированная система казначейства была выведена в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию. В результате потребителям указанные выше наборы данных стали доступны на платформе НСУД.
Доступность информации, содержащейся в открытых и закрытых разделах государственных информационных систем, является главным фактором эффективного госуправления. Важно, чтобы сотрудники органов власти принимали решения на основе полных и оперативно полученных данных. БФТ-Холдинг помогает ведомствам развернуть витрины данных для решения их актуальных задач. Огромный опыт наших специалистов позволил реализовать проект для Федерального казначейства в срок.
комментирует Ольга Жирова, директор Дирекции Национальной системы управления данными БФТ-Холдинга.