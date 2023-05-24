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Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

24 мая 2023, 11:57
Фото: 1MI

В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников

Восемь муниципалитетов накануне подверглись атакам со стороны Украины. Пострадали дома, административные здания и автомобили. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Накануне восемь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрелы и атаки беспилотниками. Ежедневную сводку по происшествиям опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород

В областном центре беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и дорога. На месте работали взрывотехники и оперативные службы.

Белгородский район

Муниципалитет попал под обстрел восемь раз. В селе Нижний Ольшанец сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Село Щетиновка попало под артиллерийский обстрел. По населённому пункту выпустили семь снарядов. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Борисовский район

По району ударили дважды: миномётный снаряд запустили по окраине хутора Лозовая Рудка, в Борисовке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Пострадавших нет, но имеются разрушения. Повредило кровли, фасады и окна административного здания, фасад и остекление двух квартир, а также два автомобиля.

Волоконовский район

Под обстрел попал хутор Старый. По населённому пункту ударили девятью снарядами. Без разрушений и пострадавших.

Грайворонский горокруг

Городской округ атаковали девять раз. Два миномётных снаряда запустили по Дроновке — без последствий. В селе Гора-Подол повредило телевышку и газопровод. В Грайвороне нашли остатки двух беспилотников, осколками посекло фасад коммерческого здания. Между сёлами Глотово и Безымено пострадал газопровод. Последствия устраняют аварийные бригады.

Краснояружский район

Муниципалитет трижды ударили беспилотниками. Одно взрывное устройство сбросили в селе Староселье. Один БПЛА упал в районе частных домов в селе Теребрено, ещё один сбили в районе села Вязовое.

Шебекинский горокруг

Округ попал под обстрел 13 раз. Под миномётный обстрел попали посёлок Первомайский и село Середа — по ним выпустили десять снарядов. Также зафиксировали три атаки дронов: один в Муроме, ещё два сбили над Масловой Пристанью. Никто не пострадал. Разрушений нет.

Яковлевский горокруг

В Томаровке с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Повреждены два административных здания. В первом случае пробило кровлю, во втором — кровлю и плиточное перекрытие.

Административные здания и дома пострадали после атаки беспилотников под Белгородом
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