Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Округ попал под обстрел 13 раз. Под миномётный обстрел попали посёлок Первомайский и село Середа — по ним выпустили десять снарядов. Также зафиксировали три атаки дронов: один в Муроме, ещё два сбили над Масловой Пристанью. Никто не пострадал. Разрушений нет.