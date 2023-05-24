Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Накануне восемь муниципалитетов Белгородской области попали под обстрелы и атаки беспилотниками. Ежедневную сводку по происшествиям опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Белгород
В областном центре беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Никто не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и дорога. На месте работали взрывотехники и оперативные службы.
Белгородский район
Муниципалитет попал под обстрел восемь раз. В селе Нижний Ольшанец сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Село Щетиновка попало под артиллерийский обстрел. По населённому пункту выпустили семь снарядов. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Борисовский район
По району ударили дважды: миномётный снаряд запустили по окраине хутора Лозовая Рудка, в Борисовке беспилотник сбросил два взрывных устройства. Пострадавших нет, но имеются разрушения. Повредило кровли, фасады и окна административного здания, фасад и остекление двух квартир, а также два автомобиля.
Волоконовский район
Под обстрел попал хутор Старый. По населённому пункту ударили девятью снарядами. Без разрушений и пострадавших.
Грайворонский горокруг
Городской округ атаковали девять раз. Два миномётных снаряда запустили по Дроновке — без последствий. В селе Гора-Подол повредило телевышку и газопровод. В Грайвороне нашли остатки двух беспилотников, осколками посекло фасад коммерческого здания. Между сёлами Глотово и Безымено пострадал газопровод. Последствия устраняют аварийные бригады.
Краснояружский район
Муниципалитет трижды ударили беспилотниками. Одно взрывное устройство сбросили в селе Староселье. Один БПЛА упал в районе частных домов в селе Теребрено, ещё один сбили в районе села Вязовое.
Шебекинский горокруг
Округ попал под обстрел 13 раз. Под миномётный обстрел попали посёлок Первомайский и село Середа — по ним выпустили десять снарядов. Также зафиксировали три атаки дронов: один в Муроме, ещё два сбили над Масловой Пристанью. Никто не пострадал. Разрушений нет.
Яковлевский горокруг
В Томаровке с беспилотников сбросили два взрывных устройства. Повреждены два административных здания. В первом случае пробило кровлю, во втором — кровлю и плиточное перекрытие.