Белгородскую самооборону могут вооружить

Белгородцев в свете последних событий беспокоит, кто и как охраняет приграничные территории, и как обстоит ситуация с нашей самообороной. Вячеслав Гладков объяснил, что отряды самообороны в Белгородской области уже давно есть — туда входят почти три тысячи человек, которые тренируются ещё с ноября 2022 года. А вдоль границы есть семь батальонов.