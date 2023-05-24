Белгородскую самооборону могут вооружить

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Белгородцев в свете последних событий беспокоит, кто и как охраняет приграничные территории, и как обстоит ситуация с нашей самообороной. Вячеслав Гладков объяснил, что отряды самообороны в Белгородской области уже давно есть — туда входят почти три тысячи человек, которые тренируются ещё с ноября 2022 года. А вдоль границы есть семь батальонов.
Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное — в соответствии с действующим законодательством не решён пока вопрос с оружием.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что в Грайворонском округе во время прорыва ДРГ этот вопрос уже обсуждался, но тогда было много военных, поэтому проблем с оружием не возникло.
В настоящее время решается, как вооружить самооборону. Речь идёт о вооружении только профессионалов. Любителей и охотников это не касается. Губернатор считает решение с вооружением правильным, но необходимо действовать в рамках закона.