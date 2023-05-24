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Белгородскую самооборону могут вооружить

24 мая 2023, 17:50
Фото: Bel.ru
Это сделают, если найдут законные основания для вооружения.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в настоящее время занимается этим вопросом.
Сюжет
СВО

Белгородцев в свете последних событий беспокоит, кто и как охраняет приграничные территории, и как обстоит ситуация с нашей самообороной. Вячеслав Гладков объяснил, что отряды самообороны в Белгородской области уже давно есть — туда входят почти три тысячи человек, которые тренируются ещё с ноября 2022 года. А вдоль границы есть семь батальонов.

Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное — в соответствии с действующим законодательством не решён пока вопрос с оружием.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что в Грайворонском округе во время прорыва ДРГ этот вопрос уже обсуждался, но тогда было много военных, поэтому проблем с оружием не возникло.

В настоящее время решается, как вооружить самооборону. Речь идёт о вооружении только профессионалов. Любителей и охотников это не касается. Губернатор считает решение с вооружением правильным, но необходимо действовать в рамках закона.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Самооборона#Вооружение#СВО#Спецоперация#ДРГ#Приграничье
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