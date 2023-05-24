Белгородский «Салют» отомстил брянскому «Динамо» за домашнее поражение

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В первом тайме были и опасные моменты, и атаки. Белгородцы чуть не забили гол на 20-й и 38-й минутах, однако нападающие оказывались в положении «вне игры». Долгожданный гол, который стал победным, в конце второго тайма принёс команде Степан Суриков.
Главный тренер белгородского клуба Виктор Навоченко так прокомментировал итоги игры: «Был достойный соперник. Две равные команды. Самоотверженность, полная отдача футболу — ребята и боролись, и старались играть. Получился хороший, боевой матч. Сумели забить в концовке, победа оказалась на нашей стороне».
Игра закончилась со счётом 0:1. Матч проходил на стадионе «Динамо» в Брянске. Игру посетили 1730 зрителей.
Благодаря победе в выездном матче «Салют» занял вторую строчку в турнирной таблице первенства России среди команд второй лиги. Лидирует «Сокол» из Саратова.