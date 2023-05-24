Белгородский «Салют» отомстил брянскому «Динамо» за домашнее поражение

В первом тайме были и опасные моменты, и атаки. Белгородцы чуть не забили гол на 20-й и 38-й минутах, однако нападающие оказывались в положении «вне игры». Долгожданный гол, который стал победным, в конце второго тайма принёс команде Степан Суриков.