Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Изображение материала

Белгородский «Салют» отомстил брянскому «Динамо» за домашнее поражение

24 мая 2023, 09:42
Фото: 1MI

Белгородский «Салют» обыграл брянское «Динамо»

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Брянске в гостевом матче 9-го турнира второй лиги «Салют» обыграл «Динамо». Белгородцы забили гол на 89-й минуте.

В первом тайме были и опасные моменты, и атаки. Белгородцы чуть не забили гол на 20-й и 38-й минутах, однако нападающие оказывались в положении «вне игры». Долгожданный гол, который стал победным, в конце второго тайма принёс команде Степан Суриков.

Главный тренер белгородского клуба Виктор Навоченко так прокомментировал итоги игры: «Был достойный соперник. Две равные команды. Самоотверженность, полная отдача футболу — ребята и боролись, и старались играть. Получился хороший, боевой матч. Сумели забить в концовке, победа оказалась на нашей стороне».

Игра закончилась со счётом 0:1. Матч проходил на стадионе «Динамо» в Брянске. Игру посетили 1730 зрителей.

Благодаря победе в выездном матче «Салют» занял вторую строчку в турнирной таблице первенства России среди команд второй лиги. Лидирует «Сокол» из Саратова.

«Салют Белгород» одержал вторую крупную победу подряд
Узнать подробнее
Читайте также:
«Салют Белгород» разгромил в гостях «Рязань»«Салют Белгород» возобновил сезон тремя победами подряд
#Тая Некрасова#ФК «Салют Белгород»#Динамо брянск#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Брянск#Виктор навоченко
Подпишитесь
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
Мужчина получил ранения после обстрела белгородского села
Сегодня, 07:26
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Важно было не поддаваться панике: мэр Белгорода рассказал о жизни города во время СВО
Сегодня, 07:58
962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Сегодня, 07:53
Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область
Вчера, 18:47