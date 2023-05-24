Белгородский губернатор заявил, что у него много вопросов к Минобороны

Женщина обратилась к Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Жительницу региона крайне обеспокоило то, что ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области. При этом им удалось миновать несколько сёл и защитные сооружения. Белгородка возмутилась, почему «дырявые границы». Губернатор отреагировал на слова женщины и отметил, что у него тоже много вопросов.