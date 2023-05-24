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Posted 24 мая 2023, 11:30

Published 24 мая 2023, 11:30

Modified 24 мая 2023, 11:32

Updated 24 мая 2023, 11:32

Белгородский губернатор заявил, что у него много вопросов к Минобороны

24 мая 2023, 11:30
Сюжет
Приграничье
Белгородка поинтересовалась, нельзя ли попросить у МО РФ усилить безопасность региона. Она обратилась с этим вопросом к губернатору Вячеславу Гладкову. Он ответил, что вопросов к военному ведомству у него ещё больше, чем у жителей области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вопросов к Минобороны РФ у него ещё больше, чем у белгородцев. Эти слова главы региона прозвучали после вопроса белгородки, которая поинтересовалась, можно ли попросить МО РФ усилить безопасность региона.

Женщина обратилась к Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Жительницу региона крайне обеспокоило то, что ВСУ смогли проникнуть на территорию Белгородской области. При этом им удалось миновать несколько сёл и защитные сооружения. Белгородка возмутилась, почему «дырявые границы». Губернатор отреагировал на слова женщины и отметил, что у него тоже много вопросов.

«Думаю, что следственные органы разберутся, почему в Грайворонский округ попала ДРГ. У меня ещё больше вопросов, чем у вас, к Минобороны, но комментировать не буду, это неправильно», — сказал глава региона.

Как пояснил Вячеслав Гладков, власти должны решать проблемы, которые входят в их полномочия. Обеспечивать безопасность белгородцев должны силовые структуры.

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