Белгородский губернатор заявил, что у него много вопросов к Минобороны

Сюжет Приграничье

Белгородка поинтересовалась, нельзя ли попросить у МО РФ усилить безопасность региона. Она обратилась с этим вопросом к губернатору Вячеславу Гладкову. Он ответил, что вопросов к военному ведомству у него ещё больше, чем у жителей области.