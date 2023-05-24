Белгородских сапёров и водителей наградили за ликвидацию последствий падения бомбы

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Белгородской области наградили гражданских водителей и машинистов, девять военнослужащих сапёров, водителей и инженеров. Они участвовали в ликвидации последствий ЧС в областном центре. В апреле в Белгороде упала авиабомба. Пострадали улица Губкина и Шаландина.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что люди проходят сложный период. Спецоперация длится больше года, а на днях в Грайворонский горокруг прорвалась ДРГ. Однако белгородцев глава региона считает сильными людьми.
«Я горжусь тем, что жители Белгородской области — люди мужественные. Не просто привыкли, а уже научились действовать быстро и максимально оперативно в сложных ситуациях», — отметил Гладков.
По словам губернатора, в конце апреля вся страна наблюдала за чрезвычайной ситуацией в Белгороде на улицах Шаландина и Губкина. И в этот момент профессионализм проявили и военные, и гражданские. Накануне участники ликвидации последствий ЧС получили награды.
Глава региона поблагодарил награждённых за проявленные мужество и героизм. Как отметил Гладков, завышенных оценок в его словах нет.
«Это абсолютно точная оценка предпринятых действий в крайне стрессовой и очень сложной ситуации», — заявил Вячеслав Гладков.
Эти задачи военнослужащие выполняют по долгу службы. Ещё больше слов благодарности выразили гражданским сотрудникам. Они своими действиями спасли жизни горожан и помогли справиться с угрозой.
В ликвидации последствий участвовало больше людей, отметил чиновник. Гладков договорился с мэром Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения.