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Белгородских сапёров и водителей наградили за ликвидацию последствий падения бомбы

24 мая 2023, 13:41
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Награды получили водители, машинисты, сапёры, инженеры. Их поблагодарили за проявленные мужество и героизм.

В Белгородской области наградили гражданских водителей и машинистов, девять военнослужащих сапёров, водителей и инженеров. Они участвовали в ликвидации последствий ЧС в областном центре. В апреле в Белгороде упала авиабомба. Пострадали улица Губкина и Шаландина.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что люди проходят сложный период. Спецоперация длится больше года, а на днях в Грайворонский горокруг прорвалась ДРГ. Однако белгородцев глава региона считает сильными людьми.

«Я горжусь тем, что жители Белгородской области — люди мужественные. Не просто привыкли, а уже научились действовать быстро и максимально оперативно в сложных ситуациях», — отметил Гладков.

По словам губернатора, в конце апреля вся страна наблюдала за чрезвычайной ситуацией в Белгороде на улицах Шаландина и Губкина. И в этот момент профессионализм проявили и военные, и гражданские. Накануне участники ликвидации последствий ЧС получили награды.

Глава региона поблагодарил награждённых за проявленные мужество и героизм. Как отметил Гладков, завышенных оценок в его словах нет.

«Это абсолютно точная оценка предпринятых действий в крайне стрессовой и очень сложной ситуации», — заявил Вячеслав Гладков.

Эти задачи военнослужащие выполняют по долгу службы. Ещё больше слов благодарности выразили гражданским сотрудникам. Они своими действиями спасли жизни горожан и помогли справиться с угрозой.

В ликвидации последствий участвовало больше людей, отметил чиновник. Гладков договорился с мэром Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Авиабомба#Ликвидация
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