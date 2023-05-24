Белгородских сапёров и водителей наградили за ликвидацию последствий падения бомбы

По словам губернатора, в конце апреля вся страна наблюдала за чрезвычайной ситуацией в Белгороде на улицах Шаландина и Губкина. И в этот момент профессионализм проявили и военные, и гражданские. Накануне участники ликвидации последствий ЧС получили награды.