Белгородская область снова под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Белгородская область в очередной раз попала под обстрел. ВСУ атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточнялись оперативными службами, однако позже о них не сообщали.
Накануне ВСУ атаковали два села в Грайворонском горокруге. Под обстрелом были Козинка и Глотово. Отметим, что 22 мая в муниципалитет удалось проникнуть диверсантам.