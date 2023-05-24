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Белгородская область снова под огнём ВСУ

24 мая 2023, 06:54
Фото: Bel.ru
Село Терезовка в Шебекинском горокруге попало под обстрел. Местные жители получили предупреждение от МЧС.
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Обстрел

Белгородская область в очередной раз попала под обстрел. ВСУ атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших. Последствия на земле уточнялись оперативными службами, однако позже о них не сообщали.

Накануне ВСУ атаковали два села в Грайворонском горокруге. Под обстрелом были Козинка и Глотово. Отметим, что 22 мая в муниципалитет удалось проникнуть диверсантам.

Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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